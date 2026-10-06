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不敵當地零售…7-Eleven全面退出印度市場 31家門市全關閉

中央社／ 東京6日綜合外電報導
7-Eleven退出印度市場，難敵當地對手競爭。美聯社
7-Eleven退出印度市場，難敵當地對手競爭。美聯社

就在媒體報導7-Eleven難敵印度當地對手競爭同時，日本母公司今天表示，這家零售巨頭在印度所有便利商店已經於9月關閉。

法新社報導，全球最大連鎖超商7-Eleven母公司7&I控股公司（Seven & I Holdings）在聲明中表示：「我們證實，負責經營孟買（Mumbai）和普恩（Pune）7-Eleven門市的主加盟商信實集團（Reliance），已經於9月30日關閉全部31家門巿。」

發言人告訴法新社，在與信實零售公司（RelianceRetail）簽署授權協議後，該品牌於2021年10月在孟買開設第一家印度門市，隨後門市數量最多曾經達到約60家。

7&I控股公司對於關店原因不予置評。不過「日本經濟新聞」和「讀賣新聞」報導，該公司難敵在地零售業者激烈競爭。

7&I控股公司強調，長期而言並未放棄印度市場業務。

「我們仍期望服務印度消費者，期待透過評估多種方案，長遠推動當地市場布局。」

據報導，7-Eleven競爭對手羅森（LAWSON）超商計劃明年在印度開設第一家門市，並於2030年前拓展至約100家門巿。

7-Eleven 印度 孟買 便利商店 零售業 超商

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