首爾智慧生活周開幕 聚焦實體AI走入市民日常

第3屆首爾智慧生活周（Smart Life Week）今天在江南COEX開幕，主題為「以AI描繪未來城市的日常」，聚焦在實體AI如何實際改變城市與市民，讓人們可以更便利、更安全地生活。

首爾智慧生活周從今天進行至8日，今年聚焦在Physical AI（實體AI），跨出數位空間，在現實世界中與人互動並解決實際問題。透過人形機器人、自動駕駛與AI移動科技、AI醫療與照護等不同領域PhysicalAI技術，展現在產業及生活中持續擴大的應用可能性。

開幕儀式中，首爾市長吳世勳表示，今年迎來第3屆活動，希望與Physical AI這一新技術結合，推向更高的階段，「如果說網路連接了人與人，智慧型手機連接了人與資訊，那麼現在AI正將人類與城市的日常生活緊密連接在一起」。

吳世勳指出，特別是隨著機器人和Physical AI的出現，AI已跨越數位世界，深入到城市，開始直接改變市民的生活。吳世勳強調，「AI將如何讓市民的每一天變得更安全、更便利、更有價值？」

吳世勳表示，AI目前漸漸深入首爾市民的生活，像是清晨同行自動駕駛巴士、自動駕駛計程車、照護機器人與穿戴式機器人、消防機器人與巡檢無人機等。

開幕式也邀請到波士頓動力公司（BostonDynamics）人工智慧研究中心創辦人瑞伯特（MarcRaibert）到場。瑞伯特表示，「總有一天，我想在家裡有一個機器人，可以幫我洗車，或在我不在時照顧我的孩子，我們都幻想過讓機器人做這些事」。

瑞伯特指出，目前還沒有機器人能以自由的販售形式進入家庭，主要是因機器人的成本、實用性、及安全性等，不過他說：「我想製作一個機器人，它能觀察一個人工作，理解自己所看到的內容，然後親自去完成該工作」。

另外，今天開幕表演中，傳統團體TAGO與機器人一起帶來特別舞台，以「AI×TAGO－AI，敲醒城市」為主題，結合打擊樂器演奏、舞蹈與機器人動作，呈現用人類有力的敲擊喚醒AI機器人，人與AI共同開啟未來城市大門的意象。