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南韓金融業接連遭網攻 李在明：駭客可能使用AI
韓國總統李在明今天指出，近期針對韓國金融業的一連串網路攻擊可能使用了人工智慧（AI）技術，警方同時宣布展開調查。
法新社報導，包括韓國幾家大型銀行在內，已有逾7家金融機構於過去1週通報客戶資料外洩。
李在明今天在內閣會議表示：「有跡象顯示，部分駭客攻擊使用了AI，這讓民眾相當關切並感到焦慮。」
他說：「我們已來到一個即使不具備特殊技術，也能透過AI輕易進行駭客攻擊的時代。」
根據韓國金融服務委員會（Financial ServicesCommission），已有6萬8000多人受到這些駭客攻擊影響。
李在明指出：「隨著AI技術進步，駭客手法也愈來愈複雜，造成的損害範圍擴及各領域，規模也遠非過去可比。」
「政府、企業及整個社會都必須正視目前情況的嚴重性，並保持高度警戒。」
警方今天也宣布，已應李在明要求展開調查。
一位政府官員告訴法新社，這些攻擊事件「極有可能」使用了開源資安測試工具Artex AI，據信它是中國的AI系統。
不過官員也說，使用這項工具並不代表攻擊者是中國人。
韓國金融保安院（Financial Security Institute）院長朴相源（Park Sang-won，音譯）說：「攻擊者可切換多個不同地點的IP位址，因此無法僅憑IP位址確認攻擊者身分。」
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