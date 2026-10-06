AI模型未經授權入侵澳洲政府網站 OpenAI致歉允諾重建信任

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI今天承認，對人工智慧（AI）模型未經授權入侵澳洲政府網站一事處置失當，並承諾將重建信任，以爭取在這個國家建立大型資料中心。

法新社報導，OpenAI策略長權傑森（Jason Kwon）出席澳洲國會聽證會，就這起事件接受質詢。在這起事件中，一個失控的OpenAI模型繞過安全防護機制，未經授權存取澳洲政府衛生資料入口網站。

在OpenAI和其美國競爭對手Anthropic等主要AI業者接連發生類似事件後，全球對先進AI強大能力帶來風險的疑慮日益升高。

權傑森在國會聽證會上說：「我想先說聲抱歉。」

他說：「我們的模型在內部訓練和評估期間，未經授權存取多個澳洲政府網站。這種情況不應發生，我們也應該以更妥當的方式處理後續事宜。」

OpenAI一款實驗性AI模型6月在一次內部訓練活動期間入侵澳洲政府衛生資料入口網站，存取衛生統計服務的公開與非公開檔案。

OpenAI 9月才向澳洲政府通報，成為目前已知首起人工智慧（AI）代理程式駭入政府網站事件，也引發外界對AI代理程式自主行動風險的關注。

權傑森說：「我們深感抱歉。我們知道，還需付出更多努力，才能重新贏得澳洲人民的信任，我們會繼續努力。」

路透社報導，OpenAI和Anthropic今天告訴澳洲國會，兩家公司都支持制定強制性法律，要求AI代理人造成資料外洩時必須通報。

在澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）政府著手制定規範AI產業的新法之際，愈來愈多澳洲民眾呼籲加強對AI資料中心及AI著作權保護的管制。

OpenAI和Claude開發商Anthropic目前都在等待澳洲批准建置大型資料中心的計畫。