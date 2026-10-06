深圳APEC在即 日媒：日擬尋求召開日中領袖會談

中國今年主辦的亞太經濟合作會議（APEC）峰會將在11月舉辦。「日本經濟新聞」今天披露，日本將評估尋求於峰會期間召開日中領袖會談，但兩國關係陷入低迷，難照前例協調會談。

APEC峰會11月18日到19日將在深圳登場。「日本經濟新聞」報導，2014年以來日中領袖一般會在APEC峰會，或20國集團（G20）峰會期間召開實體會談。

而APEC的輪值主席國通常也會與日本首相舉行個別會談，且不限於中國以外的國家。報導指出，若這次不舉行日中領袖會談，在兩個層面實屬罕見。

過去，日本與中國政府為領袖會談鋪路時，日本的國家安全保障局長以及中共中央外事工作委員會辦公室主任會事先就議題與雙方立場磋商。然而，這次「前例」並不通用。日本的國家安全保障局長尚未與身兼中共中央外事工作委員會辦公室主任的中國外交部長王毅，召開任何正式會談。

日相高市早苗去年11月在國會答辯之中表示，「如果台灣有事伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態）」。這番言論激怒北京當局，兩國關係急速惡化。

日本外務省幹部透露，「累積在對中外交尤其重要。如何向中國國家主席習近平傳達日本方面的想法，會左右領袖會談是否能辦成」。

報導指出，日本如今透過美國向中國傳達意向，高市今年5月與9月會見美國總統川普的前後，曾向川普傳達對中立場，並希望美方向中方說明對中立場。

而日本政府內部目前有部分人士認為，北京已經開始釋放被視為正面的訊號。在日本前外務大臣岩屋毅9月下旬以日本國際貿易促進協會（國貿促）會長身分訪中時，王毅與中國國務院副總理何立峰連續兩天分別出面會見岩屋毅。日相官邸內部有人解讀，中國內部也出現認為必須與日本對話的跡象。

G20部長級會議本月召開期間，日本閣員有可能會藉此接觸中國官員。有分析人士認為，景氣放緩的中國也重視對日經濟關係穩定。

彭博今年6月引述知情人士透露，高市不願在今年11月舉行的APEC峰會期間與習近平會面，原因是不滿中國對她發起的人身攻擊。目前中國正限制關鍵礦產出口，給日本帶來的壓力不斷增加。

日本內部也有人對於北京的立場持審慎態度。

中國外交部稱，王毅會見岩屋毅期間，就日中關係指出「有待再次實現正常化」。關於高市的涉台答辯，王毅強調「對日方而言，緊迫的是儘快糾正本國領導人在『台灣問題』上的錯誤言行」。而北京當局先前是要求高市「撤回」言論，如今與岩屋毅會談時變成「糾正」。

不過，日本外務省幹部透露，「稱中方態度改變，言之過早」。

報導指出，日本與中國之間懸而未解的議題堆積如山，避免偶發性衝突並使關係穩定，領袖之間的溝通不可或缺。這也是日本政府一直以來重視一年一度領袖會談的原因。

早稻田大學教授青山瑠妙推測，日中領袖要在這次APEC召開場邊會談，「門檻相當高」。中國國內也持續批評日本，也有觀察人士認為「難在今年內完全融冰，改善關係」。

青山也分析，岩屋毅與王毅會談，是中國「希望透過與現任政府以外的政治人物交流，向現任政府施壓」。她說，雖然中國方面的態度看起來比過去有所降溫，但政治對立仍將持續，兩國關係很可能僅限於經濟層面的改善。