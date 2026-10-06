快訊

紐時：伊朗戰爭讓「地理」重新成為武器 台灣也在關鍵位置

蘇姿丰：台灣對全球半導體絕對關鍵 對AMD「非常、非常關鍵」

華元食品報驗美國進口馬鈴薯龍葵鹼超標 華元：邊境已攔未進台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

貝森特才喊快速降債 達里歐警告：中日可能大賣美債 三年內債務危機

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）警告說，美國公債面臨中國大陸與日本這兩大外國債權國降低需求的風險。路透
橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）警告說，美國公債面臨中國大陸與日本這兩大外國債權國降低需求的風險。路透

美債市場承受劇烈拋售之際，億萬富豪、橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）警告說，美國公債面臨中國大陸與日本這兩大外國債權國降低需求的風險。美國財長貝森特稍早則向市場喊話，美國能夠「非常迅速地」壓低債務水準。

達里歐周二（6日）在新加坡接受彭博電視訪問時表示，美國約三分之一債務仰賴外國資金，其中很大一部分來自中、日。

兩大債主會大抽資？中日各有理由拋售美債

他說：「中國人不希望繼續累積（美國公債），因為既有地緣政治問題，也有經濟問題。」「當你處於債務人與債權人的關係，同時又存在敵對關係時，是非常棘手的局面。」至於日本，過去已借出「大量資金」，如今則希望把這些資金收回。

日本是美債最大外國持有國，中國則是第三大，兩國都已開始減持美國公債。日本7月持有的美債金額減少128億美元，降至1.1兆美元，市場認為東京近期可能出售部分外國證券持倉，為干預日圓的行動籌措資金；中國持有的美債規模，已從2013年高峰期的1.3兆美元，降至今年7月約6,180億美元。

貝森特喊話：美債曲線會很快「彎下來」

達里歐提出上述看法之際，貝森特才試圖安撫投資人，表示隨著經濟成長與支出受到約束，將「非常迅速」開始改變美國政府借款的情勢。貝森特周一晚間在在賓州商會一場活動中表示，政府將開始讓美國債務曲線「彎下來」。

貝森特說，「我認為剛過去的第3季經濟成長率遠高於3%…接下來重要的是債務相當於國內生產毛額（GDP）的比率，我們將開始扭轉這條曲線，讓這個比率下降。我認為這可能會非常、非常快地發生。」

達里歐憂：美債危機三年內倒數 AI債務也成問題

然而達里歐的說法顯示，貝森特若想說服部分投資人，還有很長的路要走。達里歐再次警告，美國可能在未來三年內面臨債務危機，而且部分借款人已開始感受到資金壓力。

美國公債本周延續數月來的跌勢。10年期美國公債殖利率目前約5.3%，徘徊在2002年以來最高。

今年來，美債市場持續受到投資人擔憂政府借款增加、通膨風險升高的衝擊。類似疑慮也影響其他國家的主權債市場，其中法國公債問題尤其嚴重。

達里歐也談到，大型科技公司投資AI之際，融資壓力正在增加。這意味著所謂的「超大規模雲端業者」開始遭遇問題。他說，「過去，他們會透過發行股票籌資，如今他們需要轉向舉債」，多項因素都可能導致AI泡沫破裂。

美債 貝森特

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

市場：美債末日不至於發生 小摩喊債市接近超賣

美舉債成本居20年高點 政府3力道應對恐難逃刺激通膨

歐元已貶到17個月低點 華爾街大多頭示警：法債危機恐爆發

歐元兌美元跌至17個月低點 法債拋售潮加劇市場疑慮

相關新聞

貝森特才喊快速降債 達里歐警告：中日可能大賣美債 三年內債務危機

在美債市場承受劇烈拋售之際，億萬富豪、橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）警告說，美國公債面臨中國大陸與日本這兩大外國債權國降低需求的風險。美國財長貝森特稍早則向市場喊話，美國能夠「非常迅速地」壓低債務水準。

世銀警告全球能源震撼拉長到明年 亞洲政策緩衝恐耗盡

世界銀行警告，隨著全球能源震撼預料延續到明年，東亞與太平洋地區各經濟體緩解相關衝擊的緩衝政策空間，可能逐漸耗盡。

企業AI投資不怕升息 聯準會抗通膨恐讓非科技業更痛

美國聯準會（Fed）正以升息壓制通膨，卻碰上一個棘手的新問題：當前推動美國經濟成長的重要力量之一AI投資，幾乎不怕高利率。企業即使面對數十年來偏高的借貸成本，以及晶片、記憶體、電力等價格上漲，仍持續大舉興建資料中心、擴充運算能力。紐約時報指出，這可能迫使Fed為了把通膨壓回2%，不得不讓房市、汽車、消費與就業等真正對利率敏感的部門承受更大壓力。

科技巨頭為何突然大談AI末日論 恐慌背後誰得利？

AI末日論最近成為熱門話題，甚至驚動天主教教宗。紐時觀點專欄作家Tressie McMillan Cottom在〈AI Is a Threat, but Not in the Way You Think〉一文中爭論的核心不是再談AI會不會失控，而是追問：矽谷巨頭突然大談末日風險，誰從這種恐慌中得利？ 以下是她以第一人稱撰寫的專欄。

輝達撐腰、Reflection新開放模型挑戰大陸AI 主打更省算力

輝達（NVIDIA）支持的美國AI新創業者Reflection AI周一發表首款開放權重模型Beam，主打程式開發和AI代理，並宣稱能以較少算力，達到和中國大陸領先模型相近的表現。模型目前仍在做最後評估，已供部分用戶搶先使用，預計本月內開放下載權重。

Google傳砸10億美元買核電 攜手Constellation為AI資料中心鎖定供電

Google母公司Alphabet正接近與美國電力業者Constellation Energy達成協議，購買核能電力。此時，科技大廠們正爭相為蓬勃發展的資料中心安排與鎖定電力供應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。