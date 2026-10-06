貝森特才喊快速降債 達里歐警告：中日可能大賣美債 三年內債務危機

在美債市場承受劇烈拋售之際，億萬富豪、橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）警告說，美國公債面臨中國大陸與日本這兩大外國債權國降低需求的風險。美國財長貝森特稍早則向市場喊話，美國能夠「非常迅速地」壓低債務水準。

達里歐周二（6日）在新加坡接受彭博電視訪問時表示，美國約三分之一債務仰賴外國資金，其中很大一部分來自中、日。

兩大債主會大抽資？中日各有理由拋售美債

他說：「中國人不希望繼續累積（美國公債），因為既有地緣政治問題，也有經濟問題。」「當你處於債務人與債權人的關係，同時又存在敵對關係時，是非常棘手的局面。」至於日本，過去已借出「大量資金」，如今則希望把這些資金收回。

日本是美債最大外國持有國，中國則是第三大，兩國都已開始減持美國公債。日本7月持有的美債金額減少128億美元，降至1.1兆美元，市場認為東京近期可能出售部分外國證券持倉，為干預日圓的行動籌措資金；中國持有的美債規模，已從2013年高峰期的1.3兆美元，降至今年7月約6,180億美元。

貝森特喊話：美債曲線會很快「彎下來」

達里歐提出上述看法之際，貝森特才試圖安撫投資人，表示隨著經濟成長與支出受到約束，將「非常迅速」開始改變美國政府借款的情勢。貝森特周一晚間在在賓州商會一場活動中表示，政府將開始讓美國債務曲線「彎下來」。

貝森特說，「我認為剛過去的第3季經濟成長率遠高於3%…接下來重要的是債務相當於國內生產毛額（GDP）的比率，我們將開始扭轉這條曲線，讓這個比率下降。我認為這可能會非常、非常快地發生。」

達里歐憂：美債危機三年內倒數 AI債務也成問題

然而達里歐的說法顯示，貝森特若想說服部分投資人，還有很長的路要走。達里歐再次警告，美國可能在未來三年內面臨債務危機，而且部分借款人已開始感受到資金壓力。

美國公債本周延續數月來的跌勢。10年期美國公債殖利率目前約5.3%，徘徊在2002年以來最高。

今年來，美債市場持續受到投資人擔憂政府借款增加、通膨風險升高的衝擊。類似疑慮也影響其他國家的主權債市場，其中法國公債問題尤其嚴重。

達里歐也談到，大型科技公司投資AI之際，融資壓力正在增加。這意味著所謂的「超大規模雲端業者」開始遭遇問題。他說，「過去，他們會透過發行股票籌資，如今他們需要轉向舉債」，多項因素都可能導致AI泡沫破裂。