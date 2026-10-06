穆迪示警2029人口轉折點 勞動力減少加重西方財政壓力

國際信用評等機構穆迪（Moody's）警告，隨著西方國家人口老化，勞動人口減少和成本上升將為公共財政帶來壓力。

美國財經媒體CNBC報導，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）預測，歐盟人口最快可能在2029年達到高峰，「之後將開始持續長期下降」。

美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）指出，在基準預估下，美國人口要到2080年才會達到高峰；若移民政策收緊，人口高峰則會大幅提前至2043年。若排除移民因素，人口下降趨勢實際上已經開始。

不過，穆迪表示，人口老化帶來的財政壓力，早在人口實際開始萎縮之前就已浮現。

穆迪指出，七大工業國集團（G7）經濟體目前平均約3名適齡工作人口扶養1名65歲以上長者，到2050年，這一比例預計將降至約2人，進一步加重經濟成長及公共財政壓力，其中包括醫療體系承受的負擔。

穆迪副總裁暨信用策略專家謝姆拉（OlivierChemla）本月2日受訪時表示，人口老化會透過多種途徑影響經濟，包括經濟成長放緩、退休金及照護成本增加造成公共財政壓力、消費需求改變，以及實質利率與政府公債殖利率變化。

穆迪上週發布報告預測，全球人口老化將對全球經濟產生根本性影響，並迫使各國面臨艱難的政策抉擇。

穆迪在報告中指出，人口成長長期以來一直是推動經濟成長和提升信用狀況的有利因素，但生育率下降和人口年齡結構以前所未有的速度發生變化，如今正改變這一局面。

報告說：「勞動人口減少將限制生產能力，而家庭和消費者數量減少則會削弱需求。因此，各國將須更加依賴生產力來維持經濟成長。」

謝姆拉表示，人工智慧（AI）及生產力提升只能部分抵銷勞動人口老化所帶來的長期挑戰。

他說：「這只能部分緩解問題，因為AI確實可以在工廠及服務業取代部分人力並提升經濟供給能力；但另一方面，機器人目前還不會消費，因此需求面仍會存在缺口，進而拖累經濟成長。」

除了歐洲與美國，新興經濟體也正快速步入高齡化。過去20年來，中國65歲以上人口占比已從7%倍增至14%，巴西、泰國和土耳其也呈現類似趨勢。

報告指出，這些國家將在經濟發展程度還沒那麼高的情況下，就開始面臨人口老化帶來的成本。