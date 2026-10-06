亞股上周遭提款！南韓單周失血62億美元 台陸股逆勢走強

根據Bloomberg統計上周亞股資金流向，上周中國開啟國慶長假交易、市場資金輪動明顯，僅台股、陸股維持小幅上漲，其餘亞股均下跌，包括菲律賓、印尼都出現3%以上的單周跌幅。

從資金流向來看，上周亞股呈現全面性賣超失血，尤其南韓賣超逾62億美元最多、印度也遭賣超逾10億美元居次；統計今年以來南韓股市賣超持續擴大至1,266億美元居冠。

玉山臺灣關鍵科技主動式ETF（00413A）擬任經理人郭明玉表示，台股上周逆風小漲0.94%，沿五日線上攻，包括美光財報驚喜與Anthropic IPO消息，進一步推升AI投資信心，美國科技股反彈，再加上美國景氣與就業數據交錯下，副主席Jefferson與紐約聯準銀行總裁Williams先後釋出鴿派言論，主張不急於升息，應等待更多數據再行決策，使市場對10月維持利率不變的預期有所增溫。

台股5日收盤創下歷史新高紀錄，量能放大破兆元；族群表現方面，新一輪漲價潮帶動半導體材料、被動元件族群集體走強，顯示資金正由大型權值股向中小型電子股擴散。

郭明玉指出，台灣8月景氣燈號連續9個月維持紅燈，反映AI驅動的成長循環仍在延續。從外銷、工業生產到資本支出，均可見AI需求帶來的正向效應，半導體廠商持續擴充先進製程與先進封裝產能，顯示企業對未來需求展望仍具高度信心，也為台股基本面提供有力支撐。

而本周上市櫃公司將公布9月營收，市場資金也積極卡位營收及法說行情，若權值股與中小型電子股同步走強，盤勢有望轉向類股齊揚。台股成交量若持續突破兆元，將有助於推升上攻動能；若量能不足，則可能維持高檔震盪。考量第4季為電子傳統旺季，且AI需求持續強勁，若短線出現拉回，仍可逢低布局以掌握後續契機。

至於美股後市，美股第3季財報季即將展開，市場目前預估S&P 500企業獲利年增率達29.1%，有機會挑戰連續三季獲利成長超過25%。雖然高利率環境短線可能使股市在獲利成長與利率壓力間拉鋸，但隨著市場逐步消化利率影響，焦點將回到企業獲利表現，中長期多頭格局仍有望延續。

玉山亞太基金經理人曾訓億表示，亞太成員國輪動趨勢，整體多頭走勢仍存在，預料外資流出主要成員國的走勢會逐漸減緩，原因包括宏觀經濟環境的整體支撐、科技股強勁的獲利成長、普遍具有吸引力的估值，以及部分市場已從高位回落。

其中，南韓股市資金面調整趨向理性波動，評價獲利更具吸引力；印度股市部分，因AI比重偏低難以受惠，且油價通膨帶來負面影響，面臨輸入性通膨壓力。投資仍建議配置北亞國家，優於南亞國家。