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致敬「魔鬼終結者」！Figure機器人告別式超浮誇 阿諾‧史瓦辛格到現場比讚

聯合新聞網／ 綜合報導
其中一台Figure 02機器人緩緩沉入熔鋼時，對著鏡頭比出大拇指，幾乎直接複製了《魔鬼終結者2》的經典畫面。圖／擷自Figure官網
其中一台Figure 02機器人緩緩沉入熔鋼時，對著鏡頭比出大拇指，幾乎直接複製了《魔鬼終結者2》的經典畫面。圖／擷自Figure官網

國外科技媒體報導，美國機器人公司Figure近期淘汰旗下舊款人形機器人Figure 02，竟讓它們自主跳進熔爐，在高溫鋼水中正式退役。更戲劇性的是，其中一台機器人沉入熔鋼前，竟然還對著鏡頭比出大拇指，整個畫面宛如電影《魔鬼終結者2》的經典場景，電影演員史瓦辛格本人甚至也參與了這場「告別式」 。

熔掉！阿諾．史瓦辛格給的建議

Figure表示，隨著新一代Figure 03機器人數量增加，繼續維護舊款Figure 02已經不太划算，而且這些機器人內部藏有不少公司的專有技術，不能隨便交給第三方拆解；如果由公司自己派人處理，又會占用正在開發下一代Figure 04的人力。於是，公司執行長布雷特·阿德科克乾脆在社群平台上詢問大家，究竟該怎麼替Figure 02安排一個「正式告別」。

沒想到，曾在《魔鬼終結者》系列電影中飾演T-800的阿諾．史瓦辛格直接留言給了一個簡單答案：「把它們熔掉。」

結果Figure真的照做了。

重現史詩般震撼場面 可不容易

把機器人丟進熔爐聽起來很簡單，實際上卻比電影場景複雜得多。Figure團隊甚至得先訓練Figure 02，讓它從公司二樓跳到氣墊上，練習之後進入熔爐時需要的動作，甚至為此聘請了特技演員。

由於機器人內含鋰電池，許多鑄造廠都拒絕處理，團隊最終在芬蘭找到願意接手這批機器人的場地。現場使用的是75噸重的電弧爐，團隊只有24小時完成整個拍攝，且最多只有6次機會。每次熔煉能拍攝的時間也有限，因為熔鋼表面很快就會開始凝固。

最有電影感的一幕，就是Figure 02緩緩沉入熔鋼時，其中一台機器人對著鏡頭比出大拇指，幾乎直接複製了《魔鬼終結者2》的經典結尾。值得一提的是，史瓦辛格本人也參與了這場「告別式」，同時出現他比出大拇指的畫面，讓整場機器人退役行動更像一場電影彩蛋。

而Figure 02也沒有真的「消失」，最終熔煉出的金屬棒被運回美國，並加工成限量版紀念品。

阿諾 機器人 告別式 電影

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