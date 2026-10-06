輝達撐腰、Reflection新開放模型挑戰大陸AI 主打更省算力

輝達（NVIDIA）支持的美國AI新創業者Reflection AI周一發表首款開放權重模型Beam，主打程式開發和AI代理，並宣稱能以較少算力，達到和中國大陸領先模型相近的表現。模型目前仍在做最後評估，已供部分用戶搶先使用，預計本月內開放下載權重。

Reflection表示，Beam主要供企業客戶和開發者使用，使用成本低於許多競爭對手。在程式開發和AI代理方面，Beam可與智譜的GLM-5.2競爭，表現也接近阿里巴巴的Qwen 3.8-Max；在多項程式開發和推理測試中，則優於Thinking Machines的Inkling和輝達的Nemotron 3 Ultra等美國開放模型。

Beam有5,010億個參數，但每次處理提問只需啟用230億個。參數是模型在訓練過程中學到、用來處理資訊的數值。Reflection表示，這種設計讓用戶能運用大型模型的能力，同時減少所需算力和成本。

Reflection也承認，月之暗面（Moonshot AI）的Kimi K3整體能力仍較強，但Beam在執行任務時的運算效率更高。在進階推理測試中，Beam據稱只需GLM-5.2約三分之一至四分之一的算力，就能取得相近成績。該公司預計本月內公布更多技術細節。

開放權重模型允許用戶下載模型參數，在自己的設備上執行，也較容易依需求調整，已成為封閉模型之外的較低成本選擇。DeepSeek和月之暗面等大陸業者，近年靠這類模型擴大影響力；OpenAI和Anthropic等美國主要業者，則多半專注於封閉模型，拓展企業業務。

Reflection由兩位前Google DeepMind研究人員於2024年創立，去年對外亮相，專注開發開放AI模型。共同創辦人兼總裁Ioannis Antonoglou周一在X表示，已開始訓練下一款規模更大的模型。

華爾街日報先前報導，Reflection曾洽談以250億美元估值籌資25億美元。該公司也和馬斯克的SpaceX及雲端業者Nebius達成數十億美元規模的協議，取得開發模型所需算力。

Beam問世，也可能有助美國拓展AI技術的海外市場。今年早，Reflection參與美國促成的合作案，協助南韓建置主權AI。美國官員正規劃更多類似合作，推動美國及盟友的AI技術出口，阻止中國大陸的替代技術擴大市場。