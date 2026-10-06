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歐元兌美元跌至17個月低點 法債拋售潮加劇市場疑慮

中央社／ 倫敦5日綜合外電報導

受到法國公債拋售潮影響，加上油價上漲已讓歐元區市場承受壓力，歐元兌美元匯率今天跌至17個月低點。

英國「金融時報」（Financial Times）今天報導，在倫敦早盤，歐元一度貶值0.8%，至1歐元兌1.116美元，隨後回升至1.121美元。今年以來，歐元兌美元已貶值4.5%。

三菱日聯金融集團（MUFG）資深外匯分析師哈德曼（Lee Hardman）表示，歐元下跌主要是受到「市場對歐元區金融環境惡化的疑慮加劇」影響，而這些疑慮源於法國公債遭到拋售。

法國公債拋售潮上週進一步惡化，導致10年期公債殖利率一度逼近5%。自伊朗戰爭爆發以來，法國公債殖利率在七大工業國（G7）中升幅最大，從2月底的3.2%一路攀升。

法國10年期公債殖利率今天早盤再度走高後回落至4.86%，與前一交易日持平。

全球債券遭拋售之際，法國受到的衝擊尤其嚴重，因為公債殖利率攀升，加上市場憂慮政府無法將財政赤字降至國內生產毛額（GDP）的5%以內，進一步加劇債務疑慮。

相關疑慮上週開始拖累歐元，也波及其他歐元區國家債券市場，其中以義大利最為明顯，進而引發市場揣測，歐洲中央銀行（ECB）可能必須採取行動，以避免法國債務問題蔓延至整個歐元區。

哈德曼表示：「這些不利條件引發歐元區分裂風險再度浮現的疑慮，也可能削弱ECB貨幣政策的效果。」

投資人也擔心，法國明年總統大選前民粹政黨勢力壯大，可能讓前景更加黯淡。

上週西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）在1項重要住宅法案遭否決後宣布提前大選，也進一步增添不確定性。

渣打銀行（Standard Chartered）全球研究主管暨首席策略師羅伯森（Eric Robertsen）表示：「歐洲的政治局勢真的開始惡化了」，他也特別點名法國債市情況，「法國看來既沒有意願，也沒有能力整頓財政。」

投資人也重新調整對ECB何時升息的預期，使歐元失去部分支撐。交易員目前預期，ECB僅會自現行2.5%的基準利率再升息2次，每次0.25個百分點，較2週前預期的3次減少1次。

德意志銀行（Deutsche Bank）策略師瑞德（JimReid）說：「法國公債殖利率已使金融環境緊縮，也會讓ECB越來越難以實現市場原先預期的升息。」

歐元區動盪也開始蔓延至外匯市場，本月歐元兌瑞士法郎也重挫1.6%，至1歐元兌0.932瑞士法郎，這可能創下近年來最大的單月跌幅之一。

瑞士私人銀行UBP英國投資服務部門主管金塞拉（Peter Kinsella）表示，上述走勢再度凸顯瑞士法郎的避險貨幣特性。在2010年至2012年的歐元區危機期間，歐元兌瑞士法郎曾是「外匯市場衡量歐元區內部利差風險的首選指標」。

紐約梅隆銀行（BNY Mellon）資深策略師GeoffreyYu表示：「我們對歐元表現抱持審慎態度，但現在的情況與2012年相差甚遠。」

瑞德則說，最大的問題在於，「這是否代表歐元區新一輪主權債務危機的開端，還是市場已經反應過度？我個人傾向於後者」。

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