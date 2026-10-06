Google傳砸10億美元買核電 攜手Constellation為AI資料中心鎖定供電
Google母公司Alphabet正接近與美國電力業者Constellation Energy達成協議，購買核能電力。此時，科技大廠們正爭相為蓬勃發展的資料中心安排與鎖定電力供應。
知情人士透露，Alphabet接近與Constellation達成一項多年期協議，交易金額預計達10億美元以上，最快可能在本周宣布。
Constellation與Google周一均拒絕置評。Constellation是美國最大核反應爐營運商，而目前尚無法確認這筆交易涉及的核能發電容量規模與具體地點。
AI熱潮需要龐大電力，正重振市場對核能的興趣。核能能夠提供全天候、穩定且零排放的電力。近期相關交易多集中在既有核電設施，原因是新核電廠從取得許可到興建完成，可能需要10年甚至更久，而下一代核分裂技術距離大規模部署可能仍需數年時間。
亞馬遜上周也與Constellation達成類似協議，同意購買690 MW電力，其中包括來自升級馬里蘭州Calvert Cliffs核電廠後增加的發電容量。
Google目前已與多家核能業者簽署多項協議。
Google去年同意向NextEra Energy購買電力，這筆交易將支持後者重啟位於愛荷華州、2020年起停止運作的Duane Arnold核反應爐的計畫。
上個月，Google透過資助兩座核電廠的升級計畫，向南方電力公司鎖定了新的供電容量。
微軟則在2024年同意購買已關閉的三哩島（Three Mile Island）核電廠所生產的電力。Constellation正計劃明年重啟這座位於賓州的核電廠反應爐。
全球在2010年代初期曾對核能失去信心，原因是擔心安全風險與嚴重的成本超支問題，不過，近幾年核能正在全球迎來復興，除了科技業對資料中心的電力需求大幅增加之外，許多國家也開始重新擁抱核能，希望在因應用電需求激增的同時，降低碳排放。
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