快訊

徐佳青遭控攜兒出訪 外交部政次吳志中：她身為母親要照顧兒子

美發芽馬鈴薯新制上路首批！逾339公噸龍葵鹼超標 食藥署：不調抽驗率

高教枷鎖／要大學打國際賽 卻把校長當「所長」管

聽新聞
0:00 / 0:00

Google傳砸10億美元買核電 攜手Constellation為AI資料中心鎖定供電

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Google母公司Alphabet正接近與美國電力業者Constellation Energy達成協議，購買核能電力。路透
Google母公司Alphabet正接近與美國電力業者Constellation Energy達成協議，購買核能電力。路透

Google母公司Alphabet正接近與美國電力業者Constellation Energy達成協議，購買核能電力。此時，科技大廠們正爭相為蓬勃發展的資料中心安排與鎖定電力供應。

知情人士透露，Alphabet接近與Constellation達成一項多年期協議，交易金額預計達10億美元以上，最快可能在本周宣布。

Constellation與Google周一均拒絕置評。Constellation是美國最大核反應爐營運商，而目前尚無法確認這筆交易涉及的核能發電容量規模與具體地點。

AI熱潮需要龐大電力，正重振市場對核能的興趣。核能能夠提供全天候、穩定且零排放的電力。近期相關交易多集中在既有核電設施，原因是新核電廠從取得許可到興建完成，可能需要10年甚至更久，而下一代核分裂技術距離大規模部署可能仍需數年時間。

亞馬遜上周也與Constellation達成類似協議，同意購買690 MW電力，其中包括來自升級馬里蘭州Calvert Cliffs核電廠後增加的發電容量。

Google目前已與多家核能業者簽署多項協議。

Google去年同意向NextEra Energy購買電力，這筆交易將支持後者重啟位於愛荷華州、2020年起停止運作的Duane Arnold核反應爐的計畫。

上個月，Google透過資助兩座核電廠的升級計畫，向南方電力公司鎖定了新的供電容量。

微軟則在2024年同意購買已關閉的三哩島（Three Mile Island）核電廠所生產的電力。Constellation正計劃明年重啟這座位於賓州的核電廠反應爐。

全球在2010年代初期曾對核能失去信心，原因是擔心安全風險與嚴重的成本超支問題，不過，近幾年核能正在全球迎來復興，除了科技業對資料中心的電力需求大幅增加之外，許多國家也開始重新擁抱核能，希望在因應用電需求激增的同時，降低碳排放。

核電 Google 供電

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美中俄搶設月球核反應爐 科學家擔憂

009831不配息、發行價10元！馮志源：電力＋算力雙核心…瞄準AI下半場

AI下半場不只拚晶片！009831一次布局電力、算力到應用…搶攻「AI變現」商機

美光喊記憶體缺到2028年！AI行情還能旺多久？009831從電力一路布局到應用

相關新聞

輝達撐腰、Reflection新開放模型挑戰大陸AI 主打更省算力

輝達（NVIDIA）支持的美國AI新創業者Reflection AI周一發表首款開放權重模型Beam，主打程式開發和AI代理，並宣稱能以較少算力，達到和中國大陸領先模型相近的表現。模型目前仍在做最後評估，已供部分用戶搶先使用，預計本月內開放下載權重。

Google傳砸10億美元買核電 攜手Constellation為AI資料中心鎖定供電

Google母公司Alphabet正接近與美國電力業者Constellation Energy達成協議，購買核能電力。此時，科技大廠們正爭相為蓬勃發展的資料中心安排與鎖定電力供應。

越南總理：Q4成長率需12.5% 全年GDP雙位數壓力山大

越南總理黎明興表示，第4季經濟成長率須達12.5%以上才能達到政府設定全年GDP雙位數成長目標。儘管前9個月累計成長9....

巴西總統大選首輪挑戰者佛拉維歐領先 金融市場股匯齊漲

巴西總統大選4日首輪投票，勞工黨籍（PT）現任總統魯拉以45.1%得票率落後自由黨（PL）候選人、參議員佛拉維歐．波索納...

押注低價能源股五年後被收購 這檔基金當年買價翻逾66倍

Ninepoint Partners於2021年初買進Athabasca Oil近一成股權時，原油每桶約50美元，這家加拿大石油業者因負債過高，股價跌成低價股。

麥當勞面臨集體訴訟 被控利用AI操縱餐點價格

速食巨頭麥當勞在美國芝加哥聯邦法院面臨一項全國集體訴訟，被控透過人工智慧（AI）定價系統，非法協調加盟店與直營店的餐點價...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。