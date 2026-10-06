押注低價能源股五年後被收購 這檔基金當年買價翻逾66倍

Ninepoint Partners於2021年初買進Athabasca Oil近一成股權時，原油每桶約50美元，這家加拿大石油業者因負債過高，股價跌成低價股。

當時市場擔心Athabasca能否順利周轉債務，一家挪威大型投資人也急於出脫持股。Ninepoint冒險以每股0.18加幣，買下這批股票。

這筆投資後來成為Ninepoint能源基金的重要轉捩點。加拿大石油大廠西諾沃斯能源（Cenovus Energy）已同意以現金及股票收購Athabasca，每股作價12加幣，比基金當初買進價格高出逾6,500%。這檔基金目前規模為19億加幣（13億美元）。

Ninepoint資深基金經理人納托爾（Eric Nuttall）說：「這會是我職業生涯的代表作。」。他認為，往後恐怕很難再遇到外國賣方如此急於出脫持股，讓他有機會一次買進一家企業這麼大比例的股權。

Ninepoint於2021年1月向挪威能源業者Equinor買下5,300萬股Athabasca股票，當時Equinor正退出加拿大油砂事業。設於多倫多的Ninepoint目前仍持有約1,300萬股，也持有Cenovus股票。Nuttall預期，合併後的企業將占基金約18%。

Nuttall說：「我同樣感到高興，因為考量Athabasca的資源、開發能力、已列報的油氣儲量等條件，我認為這次收購價合理，甚至已充分反映其價值。Cenovus則有財力和技術，能加快開發速度，而且很可能做得更好。」「所以，這確實是一筆雙贏的交易。」

截至8月31日的五年間，Ninepoint能源基金的年化複合報酬率超過33%。

Cenovus與Athabasca達成交易之前，石油股今年已大幅上漲，部分原因是中東戰爭推升油價。標普／多倫多證交所能源指數今年上漲逾27%，是加拿大股市表現最好的類股，漲幅遠超其他類股。截至上周五收盤，Cenovus今年已上漲99%，Athabasca也漲51%。

加拿大聯邦及省政府加強支持能源開發，也提振今年油氣股表現。總理卡尼周四將一項新石油管線計畫列為「國家利益」項目，加快審批程序。

納托爾說：「加拿大能源業的投資環境如此有利，讓我深受鼓舞，這是多年來未曾有過的感受。」