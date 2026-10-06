越南總理：Q4成長率需12.5% 全年GDP雙位數壓力山大

越南總理黎明興表示，第4季經濟成長率須達12.5%以上才能達到政府設定全年GDP雙位數成長目標。儘管前9個月累計成長9.01%創15年新高，且多個國際組織上修預測，但面對國際情勢波動，年底達標壓力依然巨大。

越南媒體4日報導，總理黎明興（Lê Minh Hưng）在政府會議上表示，為了實現全年兩位數GDP成長的目標，越南第4季經濟成長率需超過12.5%，等於比去年同期高出約4.1個百分點，目標難度極大。

越通社指出，越南第3季經濟成長率達9.95%，前9個月累計成長9.01%，創下2011年以來的最高水準。國家統計局報告稱，前9個月工業生產指數（IIP）成長達12.2%，也是多年來最快速的成長，亦為東南亞之首。

黎明興在會議中坦言：「壓力巨大，任務艱鉅，需要各部會、各行業和地方政府最高的決心和努力。」

儘管大環境不穩，越南前9個月仍表現強勁，許多國際組織上修越南今年GDP成長預測。

亞洲開發銀行（ADB）9月底將7月預測的7.2%上修至7.8%。國際貨幣基金（IMF）認為技術出口、內需、投資流入是重要的成長驅動力，將經濟成長預測提高0.7個百分點至8.2%。渣打銀行更樂觀，預測GDP成長率為9.5%，下半年成長率將達到10.6%。

越南前鋒報（Báo Tiền Phong）4日訪問越南國家統計局國民帳戶體系司司長阮氏梅行（Nguyễn Thị MaiHạnh），分析第3季度及前9個月的經濟增長主要得益於3個密切相關的驅動因素：公共投資創造額外的生產規模；工業和出口擴大產出；國內消費維持貿易和服務業的增長速度。

阮氏梅行說，公共投資發揮主導作用，尤其是在具有高溢出效應的大型基礎設施項目中，不僅直接促進建築業的發展，還產生吸引私人投資的漣漪效應。

公共投資和地方發展成為第4季經濟成長的關鍵。黎明興指出，第3季度成績已為在某些領域進展緩慢的地區「敲響了警鐘」。

他敦促所有地方政府實現公共投資計畫百分百到位，認真擬定達標措施，並表示年底的成績單將成為評估、安排和調動官員的依據。

為達成經濟成長全年雙位數的野心，政府加速祭出一系列措施，刺激國內市場需求，包括有效利用年底消費和旅遊旺季，同時控制物價、電價與匯率波動，穩定市場。

面對國際油價飆漲導致的物價通膨加劇，財政部被要求密切關注國內外情勢發展，定期更新經濟成長預測，也準備通過法令，為年營業額不超過100億越南盾（約新台幣1221萬元）的企業和自營企業減免30%的所得稅。

然而，越南經濟高度開放，因此極易受到全球經濟波動的影響，且第4季的貿易不確定性、地緣政治、能源價格以及主要出口市場的需求等風險恐只增無減，今年GDP能否達成雙位數成長，充滿變數。