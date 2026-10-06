巴西總統大選首輪挑戰者佛拉維歐領先 金融市場股匯齊漲

巴西總統大選4日首輪投票，勞工黨籍（PT）現任總統魯拉以45.1%得票率落後自由黨（PL）候選人、參議員佛拉維歐．波索納洛，後者以47%居首。消息公布後，聖保羅股匯齊漲，顯示市場對佛拉維歐領先抱持樂觀態度。

這是巴西自1988年重新民主化以來，首次出現挑戰者在首輪領先現任總統的局面，兩人將於10月25日進入第2輪決選。

根據投票結果分析，魯拉（Luiz Inácio Lula daSilva）在傳統大本營東北部依舊取得壓倒性優勢，累積逾1100萬票的領先差距；但佛拉維歐（FlávioBolsonaro）在人口與選民數更龐大的東南部（尤其是聖保羅州）與南部州份，成功抵銷魯拉的優勢，並在全國總票數上超前。

佛拉維歐為前總統波索納洛的長子，分析指出，佛拉維歐陣營近年透過前第一夫人蜜雪兒．波索納洛（Michelle Bolsonaro）積極招募女性參政，並以「更貼近生活的政治方式」吸引女性選民，成功削弱過去女性對波索納洛家族的抗拒。美國總統川普（DonaldTrump）形容佛拉維歐的首輪表現是「非常大的勝利」，但也預期第2輪將「極為激烈」。

首輪投票結果公布後，巴西金融市場立即出現明顯波動。聖保羅股市（B3）主要指數Ibovespa在5日盤中大漲逾3%，收盤漲幅約2.5%，創近半年新高；巴西貨幣雷亞爾兌美元升值約1.8%，顯示投資人對佛拉維歐領先的結果抱持樂觀態度。市場反應凸顯選情與經濟政策的緊密連動，政治走向將直接影響投資人信心。

分析認為，市場解讀佛拉維歐若勝選，將延續親市場政策，推動私有化與減稅，因而引發資金流入。相較之下，魯拉若能在第2輪逆轉，市場可能再度出現震盪。

專家指出，魯拉若要逆轉，必須降低棄票率。首輪棄投率高達21%，其中多為貧困與低教育程度選民，這原本是魯拉的核心支持群。此外，相較2022年選舉，魯拉在東北各州票數普遍下滑，魯拉須重振東北部支持；同時爭取中間選民，若首輪支持其他右派候選人的選票大多流向佛拉維歐，將使魯拉更難翻盤。

巴西是台灣在拉美的重要經貿夥伴，也是全球民主國家中舉足輕重的成員。此次選舉顯示拉美最大民主國家正面臨政治版圖重組，右派力量不僅在國會擴張，也在女性與年輕選民中取得突破。

巴西同時是全球農產與能源供應鏈的重要一環，金融市場的即時反應更凸顯巴西政局與經濟政策的緊密連動，未來走向不僅影響與各國的經貿合作，也可能牽動拉美地區在國際舞台上的外交立場。