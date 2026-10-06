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麥當勞面臨集體訴訟 被控利用AI操縱餐點價格

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
速食巨頭麥當勞在美國芝加哥聯邦法院面臨一項全國集體訴訟。 路透
速食巨頭麥當勞在美國芝加哥聯邦法院面臨一項全國集體訴訟。 路透

速食巨頭麥當勞在美國芝加哥聯邦法院面臨一項全國集體訴訟，被控透過人工智慧（AI）定價系統，非法協調加盟店與直營店的餐點價格。

這起2日提起的訴訟指出，麥當勞（McDonald's）利用非公開數據訓練的演算法，與獨立加盟商串通操縱價格，違反美國反壟斷法。

路透社上週報導，麥當勞的定價引擎使用機器學習演算法，持續分析全美近1萬4000家門市每日數百萬筆交易的數據。

訴狀援引路透社的報導，內容指出其他速食業者也開始轉向利用AI協助定價及其他營運業務。

訴狀寫道：「獨立經營的企業必須獨立制定價格。」

麥當勞今天透過聲明表示，相關指控純屬臆測且毫無根據。

麥當勞表示：「AI不會決定大麥克或任何其他菜單品項的價格。」業者指出，加盟商均自行做出定價決定，且使用定價建議工具與分析，在各產業已相當普遍。

近年來，美國原告發起一波集體訴訟浪潮，指控多家企業利用演算法或AI，非法協調飯店客房、公寓租金與其他消費的價格。

原告委任律師特納（Lark Turner）在聲明中指出，麥當勞「正利用龐大數據和加盟體系，對消費者斤斤計較，連一根薯條的利潤都不放過」。

訴狀指出，身為伊利諾州居民的原告，正尋求代表可能多達數百萬名的麥當勞顧客提出集體訴訟。

麥當勞

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