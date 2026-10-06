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OpenAI籌300億美元找中東金主 傳阿聯基金洽談投入最多100億

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
阿聯多家基金已討論合計在OpenAI最新一輪籌資投入最多100億美元。路透
阿聯多家基金已討論合計在OpenAI最新一輪籌資投入最多100億美元。路透

OpenAI正和阿拉伯聯合大公國多家投資基金洽談，希望由這些基金擔任新一輪300億美元籌資的主要投資人，其中包括阿布達比的MGX。彭博引述知情人士報導，阿聯基金已討論合計投入最多100億美元，貝萊德（BlackRock）也在洽談參與。

一位知情人士表示，這些基金將組成投資團，共同參與這輪籌資。其他知情人士說，貝萊德也正討論和這個投資團一同出資。

彭博先前已報導，OpenAI希望以約1.4兆美元的估值，籌資至少300億美元。這家ChatGPT開發商表示，為專心處理AI安全問題，已將首次公開發行股票（IPO）計畫延後，最快明年才會上市。OpenAI上一次籌資是在3月，募得1,220億美元，計入新資金後的估值為8,520億美元。

OpenAI、Anthropic等AI業者，先前也曾向資金雄厚的中東投資人籌資，以支應開發和維持先進AI軟體所需的龐大資金。

MGX曾參與OpenAI和Anthropic先前的籌資。彭博報導，MGX今年募得近500億美元，準備加快投資AI基礎建設和技術。

知情人士表示，OpenAI也已與現有投資人加州大學捐贈基金洽談，希望該基金參與這輪籌資。現有股東Thrive Capital和安德森霍洛維茲（Andreessen Horowitz）也討論過出資。

知情人士指出，這輪籌資的另一項特點是，OpenAI尚未敲定主導投資人，就已向投資人開出1.4兆美元的固定估值，且不包含這次將募得的新資金。一般創投籌資通常由投資機構提出條件，再與募資企業協商領投安排。

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