輝達股價衝新高！本益比僅17倍分析師讚便宜 市值何時會突破6兆美元？

輝達（NVIDIA）股價周一（5日）創下歷史新高，因AI伺服器合作夥伴鴻海公布單月營收首度突破兆元，顯示輝達仍有充足動能持續上漲。現在選擇權市場押注，輝達市值很可能在本月底前突破6兆美元大關。

輝達股價周一上漲2.1%，收在每股238.90美元，超越今年5月創下的235.74美元歷史收盤新高，公司市值也達到5.75兆美元。此前，輝達股價陷入橫盤整理已長達七周。

巴隆周刊指出，這顯示投資人終於開始相信，即使一家公司的市值高達5.6兆美元，股價仍可能被低估。5月時，輝達股價約226美元，當時預估本益比約24倍；如今，根據FactSet數據，輝達預估本益比已降至17.1倍。

若要尋找AI硬體需求持續蓬勃發展的證據，只要看看輝達的台灣合作夥伴鴻海即可。鴻海周一公布，9月自結合併營收新台幣1.15兆元，是史上首次單月營收突破兆元；第3季自結合併營收3兆269億元，季增20.44%、年增47.12%，創單季新高，也是歷年同期新高。鴻海表示，「AI相關業務」預期第4季將持續成長。

CNBC網站報導指出，根據輝達選擇權目前的交易價格，輝達市值很可能在本月底前突破6兆美元大關。

根據市場造市商對輝達選擇權Delta值的定價，目前輝達在本月底前達到6兆美元市值的機率約50%；本周達標的機率約13%。這些選擇權分別將於本周及10月30日到期，而Delta反映的是選擇權價格對股價變動的敏感度。至12月18日前，輝達市值突破6兆美元的機率約67%。

Highline資產管理公司常務董事伊蒙斯上周在給客戶的報告中寫道：「輝達宣布庫藏股計畫是一大亮點。庫藏股不只是向股東回饋資金，更是一項資本配置行動，彰顯公司對長期AI需求的信心。」

MarketWatch則報導，Wedbush分析師布萊森表示，隨著輝達逐步接近未來財測目標，市場將愈來愈難忽視其成長前景與估值之間的落差。

他指出，輝達預期成長率高達70%，但以市場對其下一個會計年度的每股盈餘預估計算，目前股價本益比不到20倍，估值相對便宜。

布萊森還表示，輝達「創造了大量現金」，而且「顯然願意將其中相當大一部分用於股票回購」。