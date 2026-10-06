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馬斯克身價重返1兆美元 SpaceX股價自8月谷底強力反彈58%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
全球首富馬斯克的身價周一大增650億美元，重返1兆美元大關。歐新社
全球首富馬斯克的身價周一大增650億美元，重返1兆美元大關。歐新社

根據彭博億萬富豪指數，全球首富馬斯克的身價周一大增650億美元，達到1.04兆美元，重返1兆美元大關，主因他手上的SpaceX與特斯拉（Tesla）持股股價上漲。

SpaceX股價自10月初以來上漲13%，5日收盤報每股171.09美元；特斯拉則累計上漲6.7%，報每股378.73美元。

這是這位55歲科技大亨睽違三個月後，身價再次達到13位數。6月時，SpaceX在創下紀錄的首次公開發行股價（IPO）後股價大漲，推升馬斯克成為全球首位兆萬富豪；但隨後市場因擔憂SpaceX估值過高、股價下挫，馬斯克很快失去這項頭銜。

到今年7月底時，馬斯克的財富從高點回落逾6,000億美元，這項財富縮水幅度已超過彭博全球500大富豪排行榜上、除了馬斯克本人以外，任何一名曾上榜者的身價。

近期這波財富增加，主要受到市場重新看好這兩家公司所帶動。摩根士丹利分析師將SpaceX譽為布局航太與情報領域「強大選擇權價值（optionality）」最便宜投資標的之一，為其近期強勁的漲勢再添助力；這家涵蓋航太、AI與社群媒體的公司，股價已自8月的低點大幅回升58%。

此外，特斯拉上周公布第3季銷售數據，表現優於市場預期。

根據彭博財富指數，馬斯克持有的SpaceX與特斯拉股份，占其個人淨資產逾98%。

SpaceX 馬斯克 Tesla

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