台積電ADR大漲2.8%創新高 台指期站上5萬點大關

台積電ADR周一上漲2.8%，收在歷史新高485.80美元，較台北交易溢價19.9%。

台指期夜盤收盤漲174點至50,118點，漲幅0.4%。台灣加權股價指數周四大漲1,236.30點，收在歷史新高49,712.04點。台積電（2330）漲3%收在2,575元。

美國股市周一收高，AI獲利成長的期待加上油價下跌，抵銷全球公債殖利率上升的壓力。輝達（NVIDIA）和那斯達克綜合指數雙雙創下收盤新高，標普500指數也逼近歷史紀錄。投資人期待接下來企業財報來檢驗獲利能否繼續支撐行情。

道瓊工業指數上漲90.94點，收51,267.90點，漲幅0.2%；標普500指數上漲51.23點，收7,773.95點，漲0.7%；那斯達克綜合指數上漲286.45點，收27,477.31點，漲1%，改寫9月22日創下的收盤紀錄。那斯達克100指數也創新高，標普500距8月13日收盤高點約差0.3%。

輝達上漲2.1%，收238.90美元，創收盤新高，市值升至約5.76兆美元。輝達合作夥伴鴻海（2317）公布營收優於預期，也顯示全球AI基礎建設支出仍維持高檔。

英特爾因傳出台積電（2330）可能與馬斯克的Terafab合作而下跌2.6%，因英特爾已於4月加入這項計畫。費城半導體指數漲0.3%。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後，新台幣）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價（新台幣）溢價率（%）

台積電 TSM 3,087.16 +2.75 2,575.00 19.89

日月光投控 ASX 755.11 +0.17 742.00 1.77

聯電 UMC 152.01 -8.95 152.50 -0.32

中華電 CHT 146.64 -0.02 145.50 0.78