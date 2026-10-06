【專家之眼】川普為何成為阿拉斯加LNG的超級推銷員？

上個月底，川普總統在白宮發布韓國對美投資方案，即使現場沒有韓國使領館代表官員在場。隨後，為替期中選舉助陣，川普又表示，阿拉斯加天然氣管線建設將動用美韓投資協議中的額度，推進總值達五四○億美元的計畫。

誠然，川普在會見習近平後，取得部分中美貿易共識，同意彼此部分報復措施再延長兩個月。面對十一月期中選舉逼近，以及川普式懲罰威信可能鬆動，他更急於出重拳挑戰加拿大與韓國這兩個美國傳統盟邦。

只是，阿拉斯加天然氣管線計畫的建設成本，卻是墨西哥灣沿岸同類型計畫的二到三倍。韓國產業通商部長金正官隨即強調韓方立場，表示根據韓美共識，涉及阿拉斯加液化天然氣（LNG）的相關投資，必須具備「商業合理性」，並通過由韓國國會監督的立法程序。

相較之下，台灣中油已表示決策不會改變，預計自民國一二一年起，每年自阿拉斯加採購六百萬公噸LNG。中油去年三月已簽署阿拉斯加LNG投資意向書，並納入台美投資協議的MOU之中。

醞釀數十年的阿拉斯加LNG開發計畫，是一項公私合資案。規畫由格倫法恩集團（Glenfarne Group）持股七成五，阿拉斯加州政府持股二成五；並興建長達一三○○公里的天然氣管線，由阿拉斯加北部一路輸送至南部尼基斯基（Nikiski）港口。

整體而言，這項開發計畫規模宏大，卻多年來只聞樓梯響。今年內必須作出最終投資決定，才有可能在二○三一年開始供氣。因此，上月底的白宮發布會上，川普也特別邀請阿拉斯加州長Mike Dunleavy，以及尋求連任的參議員到場。

依川普公布的方案，韓國對美總投資達二千億美元，其中阿拉斯加天然氣管線計畫尤其具有戰略意義。一方面，可進一步壓縮俄羅斯能源出口空間，使原本規畫由西伯利亞向日本輸送天然氣的構想，即使俄烏戰爭結束後，也更難啟動；另一方面，也將牽動加拿大的能源出口布局。急於深化與東亞及西歐關係的加拿大，正設法把能源賣往美國以外市場，未來勢必面臨更激烈競爭。

截至目前，已有來自日本、南韓、台灣、泰國及法國的買家簽署協議，合計承購每年一三○○萬公噸LNG。問題在於，如此龐大的建造成本，終究必須有人承擔；而在凍土區施工、工期長達五年的工程風險，也必須有金融與保險業者願意進場承擔，整項計畫才可能真正落地。

川普更曾揚言，韓國若不配合，就要付出「兩倍代價」。只是，他並未說明究竟是哪一種代價、又是何種基準的兩倍。如今距離選舉只剩不到一個月，阿拉斯加州長與參議員選情，也讓這項LNG計畫染上更濃厚的政治色彩。若最終結果不如預期，恐怕正是這位阿拉斯加LNG「超級推銷員」川普最不樂見的局面。