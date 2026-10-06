市場觀望企業財報 美股收漲那斯達克指數創新高

OpenAI執行長奧特曼說，AI帶來的好處足以讓人類承擔一些風險，並主張這項技術應持續廣泛開放給大眾使用。他也在社群平台X上表示，Cerebras是OpenAI的「密切夥伴」，雙方在提升運算速度方面有著深入的合作，消息激勵Cerebras股價在5日早盤勁揚9%。

2026-10-06 01:59