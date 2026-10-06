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市場觀望企業財報 美股收漲那斯達克指數創新高
投資人正關注國際油價下跌並觀望美國各大企業即將發布的季度財報，華爾街股市4大指數今天全部收漲，其中那斯達克指數收盤創下歷史新高。
道瓊工業指數揚升90.94點或0.18%，收51267.90點。
標準普爾500指數上漲51.23點或0.66%，收7773.95點。
那斯達克指數勁揚286.45點或1.05%，收27477.31點。
費城半導體指數走升36.06點或0.27%，收13172.74點。
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