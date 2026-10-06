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美舉債成本居20年高點 政府3力道應對恐難逃刺激通膨

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國政府舉債成本不斷攀高，如今40兆餘美元債務每年須付息達約1兆美元。為控制情勢，從財政部到聯邦準備理事會（Fed）有若干選項，但越是激烈越可能釀成通貨膨脹惡化。

路透社報導，美國長期公債殖利率已來到接近20年高點，且看來並非短暫因素造成。由於財政赤字不減，華府正大量發行債券來彌補；但同時通膨下跌速度緩慢，而美國經濟成長力道卻仍受人工智慧（AI）投資熱潮加持維持強勁，導致利率不降。

阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）首席經濟學家史洛克（Torsten Slok）指出，如今美國政府每收到5美元稅收，就得花1美元來履行債務，「這個比率非常非常高，且還會繼續上升」。

美國政府為了緩和財務壓力，已由財政部擴大發行短債及少量買回舊債，來提升市場流動性。但若情勢明顯惡化，恐怕得出動聯準會來採取更激烈手段。

其中相對較溫和做法是大買長債，類似1961年的扭轉操作（Operation Twist）；較極端方式則是仿照二戰前後對長債殖利率設立明確上限。儘管手段力道越強，越能壓低債息，但也可能造成通膨惡化，進而令債券持有人面臨更艱難處境。

扭轉操作是一面發售短債、一面買進長債，藉此壓平殖利率曲線。若要產生明顯效果，光靠美國財政部的資源不夠，需要聯準會的資產負債表支援。

然而，現任聯準會主席華許（Kevin Warsh）曾對央行持有大量公債及其他證券表示批評，並對聯準會大舉購債恐模糊貨幣政策及政府債務管理分際表達擔憂。他主張財政部與聯準會應建立新協議，讓雙方首長分別公開說明發債及調動資產負債表的目的。

若是扭轉操作無效，下一步便是直接控制殖利率曲線，方式是聯準會承諾無限量購債，來讓長債殖利率維持在設定上限內。

聯準會曾為協助美國政府籌措二戰期間作戰及戰後復甦資金，從1942年到1951年「財政部-聯準會協議」（Treasury-Fed Accord）達成前，對美國長期公債殖利率設定2.5%上限。

不過，靠人為方式壓低利率來控制殖利率曲線，雖能緩和財政赤字帶來的政治壓力，但這只有在公債投資人不擔心收到償債美元貶值時才有效；一旦這種信心動搖，原本為了壓低利率的購債，反而可能助長欲避開的通膨。

由於美國國會目前既不想加稅，也不想減少政府開支。因此凱投宏觀公司（Capital Economics）首席經濟顧問希金斯（John Higgins）認為，債市發展偏向對債券持有人不利的通膨升溫。

通膨 公債殖利率 債券

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