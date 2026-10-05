誰是美國最有錢移民？台灣11人上榜第二多 王文祥、孫大衛均在列

富比世近期公布了2026年美國最富有移民排行榜，共有144位億萬富豪入列，其中台灣移民富豪多達11位，與以色列並列第二多，最多移民富豪的國家則為印度，共有19位，創下歷來新高。

根據排行，這11位台灣移民億萬富豪包括：排名第三的輝達執行長黃仁勳；排名第六的金士頓創辦人孫大衛；排名第32的Garmin共同創辦人高民環；排名第72的Westlake趙氏家族（共同執行長Albert Chao和James Chao，以及胞妹Dorothy Chao）；雅虎共同創辦人楊致遠同樣排名第72名；超微執行長蘇姿丰則排名第79名；仙妮蕾德創辦人陳得福排名第84名；JM Eagle董事長暨台塑集團創辦人王永慶么子王文祥排名第97名；美超微創辦人梁見後排名第123名。

美國的歷史與移民的成功故事一直脫不了關係。這份榜單上的移民富豪占了美國億萬富豪總數的近15%，總資產也占了美國億萬富豪總額的四分之一。排名前二名分別是南非出生的特斯拉執行長馬斯克和俄羅斯出生的Google共同創辦人布林，他們兩人和黃仁勳的財富總和就占了所有移民富豪財富的逾六成。