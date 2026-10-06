日本半導體國家隊強碰台積電 Rapidus攜手17大咖搶訂單

英特爾、三星晶圓代工事業積極招手國際大廠，搶單台積電（2330）之際，有「日本半導體國家隊」之譽的晶圓代工業者Rapidus衝刺先進製程接單量能，傳將攜手17家來自日本、美國、印度等地大咖，藉由擴大生態系，協助客戶開發自有品牌先進晶片，分食台積電訂單。

Rapidus是日本政府為振興國內半導體產業、重奪全球先進製程話語權，於2022年8月成立的國家級晶片製造公司，不僅官方出面，更匯集索尼、NTT、軟銀、NEC、富士通、豐田汽車、電裝（Denso）、三菱UFJ銀行（MUFG）等八家日本當地大型企業注資，聲勢浩大。

Rapidus並訂下明確目標：要跳過傳統的成熟製程演進，直接在2027年量產2奈米及更先進的環繞閘極（GAA）架構晶片。

日媒報導，日本多數企業缺乏先進晶片設計人才，使得Rapidus難以拓展客源。透過合作夥伴提供設計服務，技術經驗不足的企業也更容易開發自有晶片，用於汽車、生產機械等設備。

最新消息傳出，Rapidus衝刺先進製程接單量能，擴大串連外部力量，擴大生態系，藉此強化後續營運，此次找來17家夥伴，包括東芝旗下東芝資訊系統、大日本印刷、凸版，以及美國新思科技（Synopsys）和益華電腦（Cadence）、印度Infosys等，涵蓋日、美、印等地，透過17家夥伴擅長邏輯、實體或結構設計等不同環節，協助Rapidus因應各類客戶需求。

綜合外媒報導，台積電和三星都有類似上述的合作機制， 台積電的聯盟已有逾20家設計支援業者參與。

Rapidus總部設於東京，生產基地位於北海道千歲市，該公司希望從設計到生產提供更完整的服務，強化先進晶片供應力。日本經濟產業省打算提供總計3兆日圓（約190億美元）支援，推動日本在2027會計年度下半年量產2奈米晶片。

Rapidus還有更先進的設廠計畫，社長小池淳義日前透露，該公司計劃在2040年左右於月球興建半導體工廠。他強調，月球表面擁有半導體製造所需的水資源等，「這不是開玩笑，而是認真的計畫」。

Rapidus的主要技術夥伴來自美商IBM，雙方攜手發展2奈米製程，力拚2027年量產之餘，也共同投入效能更高的1奈米級製程研發工作。另外，Rapidus也與半導體重量級研究機構比利時微電子研究中心（imec）合作，並簽署技術合作協議，取得深紫外光（EUV）顯影技術支援及下一代晶片製造研發資源。