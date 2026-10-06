意外！沙國降銷往亞洲油價

沙烏地阿拉伯意外調降11月銷往亞洲的旗艦原油售價，且對基準價格的折價幅度創六年來最大，分析師認為，沙國的目的應是要保住市占率。美伊戰爭雖仍未結束，但行經荷莫茲海峽的石油運輸量持續增加，中東原油出口量甚至出現超越戰前水準的跡象。

據沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）的文件，該公司11月出售給亞洲買家的阿拉伯輕質原油，價格比基準的阿曼／杜拜原油均價每桶少5美元，折價幅度遠大於10月的2美元，創2020年6月以來最大。

但據路透調查，市場原本預期沙國會將每桶售價提高3美元，與中東基準油價近期上漲的趨勢一致。

知情人士上周表示，Aramco一直在考慮為從阿曼裝載的原油提供折扣，以補償買家創紀錄的運費成本。由於區域衝突衝擊原油出口，沙國正尋求守住市占率。

另一方面，Aramco將11月銷往西北歐的所有等級原油，官方售價全面調高每桶3美元；對美國買家的價格則維持不變。

過去幾個月，通過荷莫茲海峽的石油運輸量有所回升，沙國東西向油管也逐漸恢復輸油。繼摩根大通上周估計，中東原油出口量已恢復至戰前水準98%後，船舶追蹤公司Kpler初步數據也顯示，中東原油出口在9月最後一周的七天中，有四天超越戰前日均約1,800萬桶的水準，單日出口量介於1,950萬至2,250萬桶。

但Aramco執行長納瑟5日在倫敦能源情報論壇上警告，能夠緩和全球供給震撼的石油儲備，如今「少得嚇人」，重建庫存至少要兩年時間。納瑟指出，伊朗戰爭開打之時，全球大概有100億桶石油庫存，現在已降至不到60億桶，其中約10%更因各種技術限制，實際上無法取得。