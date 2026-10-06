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歐元重貶 法國面臨債務危機

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

歐元匯率貶至17個月低點，因投資人對歐洲地區政治與財政風險的擔憂升溫。華爾街知名策略師更警告，法國可能瀕臨全面爆發的債務危機

歐元在5日亞洲交易時段一度貶值0.8%，觸及1歐元兌1.1161美元，為2025年5月以來最低。而且自美國7月底賣歐元支撐日圓匯率以來，歐元兌日圓從187.43貶至176.25，而日圓卻仍在谷底徘徊，5日盤中報157.96，顯示美國干預匯市的措施，傷害歐元的程度比幫助日圓還多。

投資人2日持有法國公債所要求的額外風險溢價，相較於同期限德國公債的利差，已升至2011年以來最高。

華爾街知名大多頭、Yardeni Research總裁兼首席投資策略師雅德尼（Ed Yardeni）發表報告說，法國可能正瀕臨全面性的債務危機。該公司資料顯示，法國政府目前10年期借款成本已高於義大利與希臘。

Lombard Odier新加坡資深總體策略師李侯明表示：「債券與匯市顯然都在反映投資人對法國政府日益升高的不穩定性，以及2027年大選前該國財政錨定機制遭到侵蝕的疑慮。」

投資人日益擔心法國的政治局勢。在明年選舉前，在野黨顯然不太願意與總統馬克宏即將卸任的政府妥協。

法國 債務危機 匯率

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