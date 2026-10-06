聽新聞
0:00 / 0:00

施耐德砸重金攻資料中心

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

施耐德電機（Schneider Electric）5日敲定該公司史上最大交易，同意以約226億美元收購美國工業軟體業者PTC，來打造資料中心業務。施耐德電機如今是建造資料中心的骨幹，供應冷卻裝置、機櫃、能源配送設備等，併購案能將PTC的產品設計與產品生命周期管理軟體納入旗下，以拓展工業軟體與AI業務。

施耐德5日早盤股價大跌10%，主要是投資人評估收購規模、以及高額溢價。PTC早盤則暴衝35%。

Jefferies在報告中寫道，AI顛覆的恐懼，打壓軟體股估值，儘管施耐德以十年低點的估值買下PTC，消息傳出後股價仍承受壓力。

PTC目前市值155億美元，今年來股價已跌15.3%。施耐德專長能源管理和工業自動化，今年股價上漲28%，市值達1,750億歐元，為法國第三大上市企業。

施耐德執行長布魯姆（Olivier Blum）上任未滿兩年，去年曾向投資人表示，將積極尋求收購，尤其是可補強工業自動化業務的軟體交易。施耐德6月敲定以31億美元收購工業數據和AI業者Cognite，上月又宣布將以14億美元收購保加利亞智慧家庭裝置業者Shelly Group。

施耐德為輝達等晶片業者提供能源和技術服務，也是AI資料中心熱潮的受惠者，資料中心服務目前約占營收四分之一。

併購 美國 溢價

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

施耐德傳大手筆砸近200億美元買工業軟體公司PTC 挑戰歷來最大收購案

美股早盤／指數漲跌互見 台積ADR攀高1%、Cerebras揚升

施耐德電氣北京園區 直接排放降低65%

富士電機革新冷卻技術 宣稱可節能85%

相關新聞

市場：美債末日不至於發生 小摩喊債市接近超賣

美國10年期公債殖利率穩居5%以上，這會推升美國政府的償債成本，有些專家擔心恐怕會釀成惡性循環，導致債務失控，但有外資認為，美債末日不至於發生，摩根大通（小摩）更喊出債市接近超賣。

OpenAI執行長奧特曼：AI好處遠大過風險

OpenAI執行長奧特曼說，AI帶來的好處足以讓人類承擔一些風險，並主張這項技術應持續廣泛開放給大眾使用。他也在社群平台X上表示，Cerebras是OpenAI的「密切夥伴」，雙方在提升運算速度方面有著深入的合作，消息激勵Cerebras股價在5日早盤勁揚9%。

巴西大選首輪投票結果意外 前總統之子得票率領先

總統大選4日首輪投票，前總統波索納洛之子佛拉維歐（圖中），意外以47%得票率，領先現任總統魯拉的45%。由於佛拉維歐較親市場，股匯5日雙漲，兩人將在25日進行二輪決選。

蘋果新筆電 鴻海將助攻營運

蘋果iPhone 18 Pro系列新機一掃發表初期遭外界唱衰陰霾，近期各地銷售屢傳佳音，傳出蘋果乘勝追擊，將推出新款MacBook Pro筆電，主打首款支援觸控螢幕、採用疊層OLED螢幕的MacBook。隨著新款MacBook Pro上市，可望增添主力供應商鴻海的業績成長力道。

日本半導體國家隊強碰台積電 Rapidus攜手17大咖搶訂單

英特爾、三星晶圓代工事業積極招手國際大廠，搶單台積電之際，有「日本半導體國家隊」之譽的晶圓代工業者Rapidus衝刺先進製程接單量能，傳將攜手17家來自日本、美國、印度等地大咖，藉由擴大生態系，協助客戶開發自有品牌先進晶片，分食台積電訂單。

美版DeepSeek搶市 新創Reflection將推開放權重模型

輝達（NVIDIA）投資有「美國版DeepSeek」之稱的AI新創Reflection，近期將推出首款開放權重模型（Open-Weight Model），主打以高性價比與優異效能，提供企業整套「AI工廠」落地解決方案，被視為美國在開源AI領域對抗中國大陸模型的重要防線，帶來潛在的AI算力需求，有望帶動鴻海、廣達、緯創、英業達及仁寶等相關AI供應鏈後續接單動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。