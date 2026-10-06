英擬對陸電動車加稅45%

英國泰晤士報4日報導，英國正考慮仿效歐盟，對中國電動車加徵最高45%的關稅，以避免「歐洲製造」政策可能帶來的衝擊。

「歐洲製造」政策旨在降低對中國零組件的依賴，優先採用歐洲製造的產品，但這項政策也引發英國車廠擔憂，因為英國車廠供應零組件給歐洲汽車製造體系，也在歐盟市場銷售汽車。

目前歐盟對中國電動車課徵45.3%的關稅，包括10%的基本關稅，以及高達35.3%的反補貼稅。相較下，英國目前仍維持僅10%的基本關稅。

中國車廠正利用這項差異迅速搶進英國市場，包括比亞迪、上汽集團及奇瑞汽車等品牌，截至8月合計在當地的市占率已達12%。

消息人士透露，英國商貿大臣雷諾茲正在擬定一套針對中國進口車的關稅方案，主因是擔心中國車廠會把獲補貼的電動車向英國傾銷。

不過，政府高層消息人士也指出，英國內閣大臣們認為，任何涉及關稅的決定都應基於英國國家利益，而不是自動跟進歐盟的腳步。