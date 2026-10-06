OpenAI執行長奧特曼：AI好處遠大過風險

OpenAI執行長奧特曼說，AI帶來的好處足以讓人類承擔一些風險，並主張這項技術應持續廣泛開放給大眾使用。他也在社群平台X上表示，Cerebras是OpenAI的「密切夥伴」，雙方在提升運算速度方面有著深入的合作，消息激勵Cerebras股價在5日早盤勁揚9%。

奧特曼在接受Politico科技電子報Decoded訪問時表示：「我們認為，世界應該為了這項技術帶來的好處，以及讓人們擁有自主權，而接受一些不好的事情發生。」

奧特曼表示，OpenAI與競爭同業Anthropic在AI監管議題上仍存在根本性的世界觀差異，並說：「我認為兩者之間有很大的差距。」

他說，「我對此不認同，但我理解有些人的立場。他們會認為，『這項技術將變得非常強大，而且非常危險，因此應該由舊金山的一家實驗室掌握，確保不會發生任何壞事，並想辦法分配這項技術帶來的利益。』」奧特曼說，這種做法是「完全無法接受折衷方式」，與OpenAI支持的「較為寬鬆監管立場」背道而馳。

奧特曼表示：「我不會接受這樣的折衷做法，也就是說，『我們要確保不會發生重大駭客攻擊、不會有人濫用這項技術、完全杜絕詐騙，以及其他所有可能發生的壞事』。因為我相信，人們用這項技術所做的好事，規模將會遠遠超過壞事的數量。」

作為AI最堅定擁護者之一的軟銀創辦人孫正義，4日在京都舉行的「科技與社會」論壇上，對AI帶來的安全風險表示憂心，呼籲各國建立互信，共同控制強大AI模型帶來的威脅。

孫正義說，「我們已經沒有讓人類彼此爭鬥的奢侈選項了」，各國需要攜手合作來控制強大AI模型所帶來的更大威脅。他表示，如果超級智慧落入錯誤的人手中，可能會變得「超級危險」。

對於孫正義而言，發出上述警告實屬罕見，也反映出最近幾個月AI模型發生令人不安的安全事故後外界擔憂不斷加劇。

造訪京都的白宮科技政策顧問克拉齊奧斯（Michael Kratsios），同日也宣布了一項由美國帶頭的合作計畫，涵蓋日、韓、英、德、星、阿聯等17國，但不包含中國大陸。這項計畫旨在提升AI來加快科學研究。