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街口投信：油價可能下修

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

街口投信展望，第4季國際油價仍受到地緣政治、全球需求及供給變化等多重因素影響，價格波動幅度與方向仍需持續觀察。

近期美國對伊朗戰略由原先的軍事打擊轉向擴大經濟封鎖制裁的影響下，導致油價漲幅快速收斂、震盪幅度也有逐漸縮小的跡象。進而導致布蘭特原油期貨多單轉空，然而目前空單水位並不高，顯示出市場並未悲觀看待油價後續走勢。後續須持續關注美伊衝突進展，倘若美國完全壓制伊朗，並在美國海軍護航下，海峽有限度地恢復通航，或是伊朗經濟崩潰、被迫與美國妥協簽下和平協議，預期油價短線則可能大幅向下修正。

街口投信表示，供給方面，雖然美國原油產量仍維持相對高檔，但受到海灣地區原油供應受限影響，美國持續釋出戰略石油儲備以因應市場需求，使戰略石油庫存降至1982年以來相對低位，後續庫存回補需求與補庫速度值得持續關注，亦可能成為影響美國能源政策與油市供需的重要因素。

需求方面，街口投信指出，從PMI指數觀察，美國製造業活動維持擴張態勢，AI相關投資，包括電網、晶片製造及資料中心等需求，以及國防支出與軍事相關需求，均為製造業活動提供一定支撐。歐元區經濟活動亦呈現改善跡象，整體景氣較前期穩定；相較之下，中國大陸製造業雖仍維持在景氣榮枯線附近，但經濟動能相對溫和。第4季隨北半球冬季需求逐步增加，美歐取暖需求，以及冬季天候可能對原油生產與運輸造成的干擾，仍將是能源市場供需的重要觀察因素。

街口投信表示，伊朗戰事期間，中國大陸透過調整原油進口、成品油出口及國內庫存等方式因應能源供應衝擊，降低部分外部供應風險對國內市場的影響。川普政府能源與對伊政策仍存在較高不確定性，市場參與者對政策變化及地緣政治發展保持審慎，使油價追價意願受到一定影響。

油價 投信 國際油價

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