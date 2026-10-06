蘋果新筆電 鴻海將助攻營運

蘋果iPhone 18 Pro系列新機一掃發表初期遭外界唱衰陰霾，近期各地銷售屢傳佳音，傳出蘋果乘勝追擊，將推出新款MacBook Pro筆電，主打首款支援觸控螢幕、採用疊層OLED螢幕的MacBook。隨著新款MacBook Pro上市，可望增添主力供應商鴻海（2317）的業績成長力道。

外電報導，蘋果即將對MacBook Pro進行一次重大重塑，新機大約會在一個月內亮相。

新機最大特色是首款支援觸控螢幕的MacBook，同時也是首次採用疊層OLED（Tandem OLED）螢幕的機型。此外，彭博報導，新款MacBook的重量會比上一代「顯著下降」，搭載現有的M5 Pro及M5 Max晶片。

外電指出，新款MacBook Pro變得更輕，主因蘋果重新設計機器的內部結構，把零部件小型化，重新排布內部元器件，讓整機的便攜性得到明顯改善。目前16吋MacBook Pro重2.2公斤，15吋MacBook Air重1.5公斤。 因此，只要減重幅度足夠可觀，使用者馬上就能察覺到差別。