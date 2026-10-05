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萬般皆下品唯有科技高！台灣有三人首次躋身彭博億萬富豪榜

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
根據彭博億萬富豪指數統計，今年截至9月30日，全球前500大富豪中約100名科技富豪，淨資產合計增加8,450億美元。路透
根據彭博億萬富豪指數統計，今年截至9月30日，全球前500大富豪中約100名科技富豪，淨資產合計增加8,450億美元。路透

根據彭博億萬富豪指數統計，今年截至9月30日，全球前500大富豪中約100名科技富豪，淨資產合計增加8,450億美元，創歷來單年前九個月最大增幅。相較下，科技領域以外的富豪，同期財富不增反減，共縮水620億美元。

這波身價增幅，受惠於人工智慧（AI）熱潮與科技股凌厲漲勢。科技億萬富豪目前總身價高達4.6兆美元，占指數所有富豪財富的36%，但人數僅占約兩成。

今年前九個月，彭博億萬富豪指數整體財富增幅，94%來自美國富豪。自9月10日起，全球前十大富豪更首度由美國人包辦，其中九人的財富來自美國科技公司，包括戴爾科技創辦人戴爾（Michael Dell）和Meta執行長祖克柏。

財富增長也高度集中在頂端。全球首富馬斯克今年1-9月淨資產增加3,100億美元，占整體增幅約四成。

AI熱潮也催生一批新富豪。Anthropic七名共同創辦人，在該公司6月完成一輪募資、估值達9,650億美元後，全數躋身彭博億萬富豪榜。中國大陸MiniMax創辦人閆俊杰，以及DeepSeek創辦人梁文鋒也首度進榜。

AI基礎設施業者同樣受惠。台灣伺服器滑軌製造商川湖科技創辦人林聰吉，在創業40年後，今年身價增至95億美元。廣東鼎泰高科董座王馨，也因AI帶動電路板特殊鑽針需求而登上此榜。

三星電子李氏家族兩名繼承人李富真和李敘顯，也加入榜單。台灣方面，聯發科董事長蔡明介及台積電創辦人張忠謀，今年同樣躋身其中。

今年1-9月，全球前500大富豪中的科技富豪身價大增，淨資產合計增加8,450億美元；科技領域以外的富豪，同期財富不增反減，共縮水620億美元。彭博資訊
今年1-9月，全球前500大富豪中的科技富豪身價大增，淨資產合計增加8,450億美元；科技領域以外的富豪，同期財富不增反減，共縮水620億美元。彭博資訊

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