對華政策本周定案 德媒：社民黨支持對陸更強硬、保護本土汽車工業

德國《時代》周報10月5日報導，該報見到的這份社民黨文件中稱，中國的經濟政策是建立在國家補貼、行政行為導致的過剩產能等基礎之上。對中國企業而言，由此帶來了結構性的競爭優勢，是通過純市場經濟手段無法實現的。對於這種扭曲，德國政界須更有力地應對。

《時代》周報報導稱，本周三，聯合執政委員會將舉行會議，確立其未來的對華政策。該報報導稱，過去數周，鑑於中國廉價進口對德國本土工業的威脅，柏林總體上傾向於對中國採取更為限制性的措施。不過，在大聯合政府中（聯盟黨、社民黨），就此議題分成了兩個陣營。

報導稱，聯盟黨領銜的經濟部以及總理府的一部分希望在採取貿易保護措施上採取極為謹慎的態度，因擔心有損於市場的開放性以及世界經濟秩序規則。

而社民黨部委在文件中盡管也未懷疑自由貿易以及根據世貿組織規則採取保護性措施，但提出：中國已經系統性地損害現有規則，德國必須予以回應。

支持對混合動力汽車反補貼調查

《時代》周報的報導稱，這些部委支持歐委會對中國汽車企業實行反補貼調查。所針對的是插電式混合動力汽車。這份社民黨文件中稱，對德國車企來說，這類汽車事關成敗。迄今為止，歐盟對中國的特別關稅僅針對純電動汽車。

在歐盟內部，對於如何防御中國進口產品的湧入，也有分歧。反對實施更強硬政策的人認為，中國可能採取限制稀土等反制措施。

由社民黨領銜的勞工部、發展部、財政部、司法部、國防部、建設部和環境部則指出，歐洲銷售市場對中國經濟模式來說有重要意義，因此，在與中國的應對措施中，可以此作為施壓點。

據《時代》報導，社民黨這份文件中還呼籲，國家扶持電動汽車的項目中，應讓本土制造商能更多受益。此外，社民黨也呼籲對中國是否遵守社會和環境最低標准進行更為嚴格的審查。

本周，聯盟黨（基民盟、基社盟）以及社民黨領導層將出席聯合執政委員會的會議。負責社民黨部分的是財政部長兼副總理克林拜爾。

據法新社報導，歐中雙方數周來一直在談判，以避免貿易爭端。本周四（10月8日），歐盟貿易專員謝夫喬維奇前往北京，希望與中國商務部長王文濤討論出初步的結果。而無論此行結果如何，下周，歐盟各國政府首腦將舉行峰會，就對華立場進行磋商。

（綜合報導）

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