日企組實體AI跨業聯盟 政府也助攻逾3800億日圓

近期日本不同產業的企業接連組成跨界聯盟，以「實體AI」為核心共同發展。日本政府也認為，實體AI是日本憑藉製造業優勢勝出的關鍵，因此積極推動相關發展。

日本時事通信社報導，「實體AI」是指透過AI讓機器人與汽車自主運作的技術，而發展實體AI不可或缺的就是現場數據。

漢方藥廠津村（TSUMURA）、機械商社山善（YAMAZEN）等5家公司，近期在千葉縣習志野市成立實體AI數據蒐集中心。

搭載AI的人形機器人若要在工廠等場所實際作業，需要大量以人類動作為基礎的學習數據。由多家企業共同分攤單一企業難以負擔的設備與資金，目的就是壓低成本。

這個中心將讓最多40台機器人反覆執行作業，培育出能自主行動的機器人，包括處理「需判斷情況的作業」。除了能在不改造工廠設備的情況下實現自動化，未來也有望將過去仰賴人員經驗與直覺的「默會知識」，例如聲音或溫度的變化，轉為可視化資訊。

津村執行幹部熊谷昇一強調：「在人口減少、勞動力日益難以確保的情況下，為了穩定供應產品，有必要實現自動化、無人化。」

日本國內機器人大廠川崎重工業（Kawasaki）、發那科（FANUC）、安川電機（YASKAWA），則與富士通（Fujitsu）及輝達（NVIDIA）合作。工業機器人被視為最有望運用實體AI的領域，為加速導入照護、零售等實際工作現場，原本互為競爭對手的業者也攜手合作。

此外，京瓷、神戶製鋼所，以及金澤市的軟體開發商ARUM等約20家公司，也集中數據與技術，目標是將熟練技術人員的加工技術自動化。

由軟銀、NEC等44家公司參與的新創企業Noetra，正自行開發作為實體AI「大腦」的AI基礎模型，目標2030年度投入實際應用。社長丹波廣寅表示：「過去基礎模型只有海外產品，我們要打造第三極，增加選擇。」

政府已決定今年度對該計畫提供逾3800億日圓支援。

第一生命資產運用經濟研究所首席經濟學家星野卓也指出：「日本是人力短缺、高齡化走在全球前頭的國家，很容易在實體AI的實證場域中展現存在感。」

不過，星野也點出課題：「數據是企業技術訣竅的結晶，要讓彼此競爭的企業拿出數據共享，並不容易。」