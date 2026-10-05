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美股早盤／指數漲跌互見 台積ADR攀高1%、Cerebras揚升
上週再寫新高的納斯達克指數續漲，但市場憂慮歐洲債市，股市尋找方向，5日早盤四大指數漲跌互見。
道瓊工業指數早盤下挫0.3%，標普500指數上漲0.2%，那斯達克指數攀高0.5%，費城半導體指數挫低0.2%。
台積電ADR走升1%，上周末傳出台積電評估和馬斯克的超級晶圓廠Terafab合作。輝達也上揚1%。
個股方面，AI晶片新創公司Cerebras Systems大漲8%，主要是OpenAI執行長奧特曼重申，Cerebras是「密切合作夥伴」。
美國工程軟體業者PTC衝高35%，因法商施耐德電機（Schneider Electric）同意以約226億美元收購PTC。
美國10年期公債殖利率上揚近3個基點至5.303%，持續徘徊在多年高點，投資人靜候7日出爐的聯準會（Fed）的9月會議紀錄。芝商所FedWatch工具顯示，交易者如今估計，Fed本月按兵不動機率達80%，但預料12月可能升息。
法國政治僵局引發當地公債賣壓，西班牙總理桑傑士又在5日宣布提前大選，外界擔心賣壓恐擴及西國債市。匯市對此反應最大，歐元兌美元貶值0.4%。
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