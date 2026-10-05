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台灣米釀製日本清酒 日業者：首次採用國外栽種稻米

中央社／ 新潟5日綜合外電報導

日本3家釀酒廠選用宜蘭栽種的「台南21號」酒米釀製頂級清酒，預計年底外銷台灣。其中一家業者表示，這是首次採用日本以外栽種的稻米釀酒，盼釀製能使台灣人稱讚好喝的清酒。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，這項計畫不僅顯示清酒在台灣日益受歡迎，也反映日本釀造廠希望保留傳統釀造技術之際，努力使產品更貼近台灣消費者口味。

參與該計畫的新潟酒廠包含松乃井酒造場（Matsunoi Shuzojo）、塩川酒造（Shiokawa SakeBrewery）以及魚沼酒造（Uonuma Shuzo）。新潟是日本其中一個主要清酒產區。這些業者以台灣酒米釀製清酒，預計年底前外銷台灣。

隨著愈來愈多台灣人開始喜愛清酒，這些業者希望以台灣酒米釀造的產品能引起台灣消費者共鳴，帶動銷量成長。

農業部台南區農業改良場花了8年時間，育成台灣首支釀造清酒用的水稻「台南21號」，象徵台灣釀酒專用的酒米育種技術突破。台南農改場今年3月底舉行記者會介紹「台南21號」。

台南農改場副研究員許龍欣當時表示，日本酒米在台灣種植成效較不理想，「台南21號」是利用台灣的食用米品種「台南16號」為母本，日本酒米品種「美山錦」為父本，經過8代雜交，孕育出擁有「美山錦」釀造潛力，更能適應台灣氣候的專用清酒釀造品種稻米「台南21號」。

「台南21號」和「美山錦」一樣具備較高的心白率，此特性深受清酒釀造業者青睞，經得起高度碾製，非常適合釀造吟釀、大吟釀這類以高度精米和低溫細緻發酵製成的高級清酒。

這3家新潟釀酒業者預計於2026會計年度合計採購4公噸「台南21號」，釀製完成的清酒將進軍台灣各大超市和餐廳。

魚沼酒造社長山口勝義（Katsuyoshi Yamaguchi）表示，新款清酒定價將高於一般純米大吟釀，「我們期盼以優質產品鎖定海外高端消費族群」。

松乃井酒造場社長古澤豐（Yutaka Furusawa）表示：「這是我們首次採用日本以外栽種的稻米釀酒，坦白說多少有些不安。我希望做出一款台灣人喝了會稱讚好喝的清酒。」

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稻米 日本 宜蘭

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