快訊

送醫途中隔著褲子「自慰」妨害公務？法官裁定罰他3000元

警察為何常挑同志麻煩？日本法學專家眼中90年代的台灣

資深女星整形失敗！鼻孔外露遭酸 「鼻骨懸空充滿膿液」險毀歌唱生涯

聽新聞
0:00 / 0:00

Reflection首款開放權重模型 恐對美中AI對手構威脅

中央社／ 舊金山5日綜合外電報導

美國媒體報導，人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）投資的AI新創公司Reflection將推出首款開放權重模型，可能對中國新創公司與美國AI巨頭構成威脅，進而撼動AI競賽。

Axios新聞網報導，美國的開放權重模型與輝達圖形處理器（GPU）的結合，將為個人與企業提供相較於Anthropic、OpenAI及Google旗下產品全新且便宜的替代選項。

報導表示，目的在與中國對手一決高下的開放模型，可能比所謂「前三大」業者的前沿模型更難以監控與監管。這類生態系統的支持者表示，其廣泛的可得性與透明度同時也能帶來安全優勢。

消息人士告訴Axios，Reflection第一款模型與其他西方業者的開放權重模型預計本月將登場，為AI熱潮帶來全新的競爭局面。

報導表示，Reflection即將發表的模型預計初期將落後美國最先進的模型，但可望與中國頂尖的開放權重模型一較高下。

消息人士告訴Axios，這款模型仍將具備強大的智慧能力，足以協助企業打造專屬且低成本的AI系統。

Reflection發言人婉拒置評。

Reflection的終極目標是率先實現「AI工廠」，一種允許機構建立自身在地化AI生態系統的產品。

舉例來說，一家公司可以利用自身的專屬資料、使用Reflection模型並取得所需的運算資源，打造高度客製化且低成本的AI系統。

部分機構，特別是避險基金與交易公司，已迫不及待想利用自身高度保密的資料建置專屬AI系統。

Reflection已開始測試此概念，並宣布與韓國新世界集團（Shinsegae Group）建立主權AI工廠合作夥伴關係。

消息人士告訴Axios，Reflection近週來與華府及其他地方的相關人士進行討論，詳細說明模型發布計畫並解釋AI工廠將如何運作。

該公司也積極鎖定擴大規模所需的運算資源。近幾週來，Reflection與Nebius及SpaceX簽署巨額合約，租用輝達AI伺服器。

Reflection執行長拉斯金（Misha Laskin）指出，其模型需要時間才能達到最先進的能力。曾任職Google的拉斯金告訴CNBC：「它們有點像火箭，建造大型火箭需要時間。」

根據「華爾街日報」（The Wall Street Journal）與科技媒體The Information報導，黃仁勳多年來一直尋求強化開放AI生態系統，並大力支持Reflection打造頂尖開放系統的努力。

模型 對美 輝達

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

輝達加入開源模型戰場 轉投資AI新創將發布首款模型

美財長：中國AI模型Kimi蒸餾洩漏解放軍武器計畫

貝森特：陸AI模型逾美8成水準 北京已察覺安全風險

Anthropic攻AI砸1,800億美元 輝達推新利器防AI代理失控

相關新聞

美股早盤／指數漲跌互見 台積ADR攀高1%、Cerebras揚升

上週再寫新高的納斯達克指數續漲，但市場憂慮歐洲債市，股市尋找方向，5日早盤四大指數漲跌互見。

萬般皆下品唯有科技高 台灣有三人首次躋身彭博億萬富豪榜

根據彭博億萬富豪指數統計，今年截至9月30日，全球前500大富豪中約100名科技富豪，淨資產合計增加8,450億美元，創歷來單年前九個月最大增幅。相較下，科技領域以外的富豪，同期財富不增反減，共縮水620億美元。

近朱者赤...近AI者連說話都開始愈來愈機器人

維默克蘭茨有一次在公司開會，開場時沒多加思索就脫口而出，「這不是一場晨會，而是一次重置。」說完她嚇了一跳，沒想到自己竟然不知不覺用上AI聊天機器人偏愛的一種語言技巧。

對華政策本周定案 德媒：社民黨支持對陸更強硬、保護本土汽車工業

德國《時代》周報10月5日報導，該報見到的這份社民黨文件中稱，中國的經濟政策是建立在國家補貼、行政行為導致的過剩產能等基礎之上。對中國企業而言，由此帶來了結構性的競爭優勢，是通過純市場經濟手段無法實現的。對於這種扭曲，德國政界須更有力地應對。

沙國：全球石油供給緩衝「少得嚇人」 重建庫存至少費時兩年

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）高層表示，能夠緩和全球供給震撼的石油儲備，如今「少得嚇人」，重建庫存至少要兩年時間，荷莫茲海峽若不重啟，油市情況恐有惡化之虞。

黃仁勳大玩「男男吻」嘴對嘴！對方身分曝光 太太給了一眼神

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）9月28日參加一個晚宴時為炒熱現場氣氛，居然語出驚人，自爆自己曾在韓國與男人「嘴對嘴親吻」。黃仁勳隨即火速澄清自己是個「直男」，只是因為十幾杯「燒酒炸彈」下肚後，變得毫不在意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。