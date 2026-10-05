Reflection首款開放權重模型 恐對美中AI對手構威脅

美國媒體報導，人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）投資的AI新創公司Reflection將推出首款開放權重模型，可能對中國新創公司與美國AI巨頭構成威脅，進而撼動AI競賽。

Axios新聞網報導，美國的開放權重模型與輝達圖形處理器（GPU）的結合，將為個人與企業提供相較於Anthropic、OpenAI及Google旗下產品全新且便宜的替代選項。

報導表示，目的在與中國對手一決高下的開放模型，可能比所謂「前三大」業者的前沿模型更難以監控與監管。這類生態系統的支持者表示，其廣泛的可得性與透明度同時也能帶來安全優勢。

消息人士告訴Axios，Reflection第一款模型與其他西方業者的開放權重模型預計本月將登場，為AI熱潮帶來全新的競爭局面。

報導表示，Reflection即將發表的模型預計初期將落後美國最先進的模型，但可望與中國頂尖的開放權重模型一較高下。

消息人士告訴Axios，這款模型仍將具備強大的智慧能力，足以協助企業打造專屬且低成本的AI系統。

Reflection發言人婉拒置評。

Reflection的終極目標是率先實現「AI工廠」，一種允許機構建立自身在地化AI生態系統的產品。

舉例來說，一家公司可以利用自身的專屬資料、使用Reflection模型並取得所需的運算資源，打造高度客製化且低成本的AI系統。

部分機構，特別是避險基金與交易公司，已迫不及待想利用自身高度保密的資料建置專屬AI系統。

Reflection已開始測試此概念，並宣布與韓國新世界集團（Shinsegae Group）建立主權AI工廠合作夥伴關係。

消息人士告訴Axios，Reflection近週來與華府及其他地方的相關人士進行討論，詳細說明模型發布計畫並解釋AI工廠將如何運作。

該公司也積極鎖定擴大規模所需的運算資源。近幾週來，Reflection與Nebius及SpaceX簽署巨額合約，租用輝達AI伺服器。

Reflection執行長拉斯金（Misha Laskin）指出，其模型需要時間才能達到最先進的能力。曾任職Google的拉斯金告訴CNBC：「它們有點像火箭，建造大型火箭需要時間。」

根據「華爾街日報」（The Wall Street Journal）與科技媒體The Information報導，黃仁勳多年來一直尋求強化開放AI生態系統，並大力支持Reflection打造頂尖開放系統的努力。