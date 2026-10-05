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沙國：全球石油供給緩衝「少得嚇人」 重建庫存至少費時兩年

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
Aramco高層表示，能夠緩和供給震撼的石油儲備，如今「少得嚇人」。路透
Aramco高層表示，能夠緩和供給震撼的石油儲備，如今「少得嚇人」。路透

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）高層表示，能夠緩和全球供給震撼的石油儲備，如今「少得嚇人」，重建庫存至少要兩年時間，荷莫茲海峽若不重啟，油市情況恐有惡化之虞。

Aramco執行長納瑟5日在倫敦能源情報論壇表示，荷莫茲海峽全面重啟、信心恢復之前，油市壓力將會加劇。原油消費持續攀升，各國未來兩年重建庫存時，將須更多供給。這可能表示額外需求將達到至少每日200萬桶，若政府決定提高原油儲備，甚至可能更高。

納瑟指出，伊朗戰爭開打之時，全球大概有100億桶石油庫存，現在降至低於60億桶，但其中約10%因各種技術限制，實際上無法取得。

七大工業國集團（G7）先前宣布，要釋出1億桶的柴油和原油儲備。納瑟說，此舉能爭取一些時間，但無法解決供需失衡。

波斯灣生產商努力增產輸出，成功提高原油運量至接近戰前的水位，但布蘭特原油過去一個月仍維持在每桶約100美元。

石油 庫存 荷莫茲海峽

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