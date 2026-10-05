日企正以空前速度撤離中國 受經濟放緩外交不睦影響

根據1份最新調查，日本企業正以創紀錄的速度撤離中國。顯示隨著中國經濟成長速度放緩，加上中日兩國外交關係冷淡，日本企業紛紛必須重新評估在世界第2大經濟體中國的布局。

CNBC報導，日本企業信用調查公司帝國數據銀行（Teikoku Databank）上週發布統計，今年6月在中國營運的日本企業數量較1年前減少22%，降至1萬118家，創下2010年開始統計以來最低紀錄，且比2012年時的高峰少了約30%。

此外數據顯示，過去2年有4137家日本企業完全撤離中國，創下新高紀錄；同時期只有1221家日企進入中國，包括設立子公司、工廠或代表處等形式，創下COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間以外最低紀錄。

帝國數據銀行在報告中指出，在中國的日本企業原已得應付利潤萎縮問題，來源包括關稅風險、勞動和製造成本攀升及惡性競爭環境；如今再加上外交不睦，日企不得不縮減甚至關閉在中國業務，使得這波撤離潮很可能加劇，一些日企就算未與中國完全脫鉤，也已減少依賴。

自從日本首相高市早苗去年11月在國會表示，若中國侵略台灣，日本可能軍事介入，此後日中關係便持續嚴重緊繃。北京當時以限制關鍵礦物出口來回應，並呼籲民眾避免前往日本旅遊。

分析師另指出，今年發生數起日本公民遭到中國當局拘留的案例，造成日企對於派員至中國更加擔憂。8月才傳出有數名日籍人士被控違反中國的軍民兩用物資出口限制而遭拘留，當中甚至包括日本大型企業的高層主管。

與此同時，日本摩乃科斯集團（Monex Group）專家董事柯爾（Jesper Koll）表示，日本企業一分面逐漸撤離過去曾是關鍵市場的中國，另方面增加對美國市場的依賴。

根據他估算，日本股市東證指數的上市公司今年以來在中國市場的獲利已占其總獲利的不到15%，遠低於2020年的23%；同時在美國市場獲利的占比則從25%上升至35%。