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為保自主與美貿易談判陷僵局 印度財長：很難再讓步

中央社／ 新德里5日專電

印度與美國的貿易談判，因印度強調戰略自主而陷入僵局，財政部長希塔拉曼（Nirmala Sitharaman）認為，雖然談判仍在進行，但要雙方進一步退讓，將「非常困難」。

印度時報（The Times of India）報導，希塔拉曼在慕尼黑領袖會議（Munich Leaders Meeting）中指出，印度與美國的談判仍在進行，目前面臨瓶頸，要再讓步或妥協可能會非常困難，但她強調，協商仍在艱難地進行中。

希塔拉曼提到，印度對美國擁有貿易順差，美方當然希望改善這樣不平衡的狀態，好解決該國認為累積多年的損失。

針對貿易失衡問題，希塔拉曼表示，各國談判的方式正發生變化，每個政府現在已不侷限於用傳統的談判方式來解決此問題，她也指出，「關稅曾經是談判的工具，但必須在一定的框架下實行，在這樣的框架不復存在的情況下，那關稅作為談判籌碼的意義也正逐漸消失」。

在談及印度與歐洲國家的雙邊貿易談判，是如何讓印度保有國家戰略自主時，希塔拉曼表示，各國仍須就貿易進行談判，當中自然會有「一些妥協」，但她說：「歐洲沒有2026年林賽·O·葛蘭姆制裁俄羅斯與伊朗法案（Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and IranAct of 2026）。」

「2026年林賽·O·葛蘭姆制裁俄羅斯與伊朗法案」是美國國會同意讓總統川普（Donald Trump）擁有對向採購俄羅斯石油、天然氣的國家，額外徵收最高達100%關稅的權力。

針對現今如何藉雙邊貿易協議保護國家利益一事，希塔拉曼稱，各國都愈來愈傾向尋找新的貿易夥伴，透過雙邊協議來強化彼此的關係，例如印度與歐盟的關係即為一例，她並指出深化歐洲市場的進入，可促進印度勞力密集型業的就業機會，包括鞋類、紡織品、玩具、加工產品等產業都能受惠。

希塔拉曼說：「這些產業都是勞力密集型產業，進入歐洲市場除能產生更多出口，還可以創造出更多的就業機會。」

慕尼黑領袖會議讓約100名高層決策者和專家提供平台，共同探討在地緣政治變化的背景下，新興大國和中等強國如何加強合作，討論的內容涵蓋地緣經濟發展、貿易與互聯互通、海上安全、防務合作，及其他重要的國際挑戰。

印度 貿易談判 財長

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