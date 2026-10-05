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輝達加入開源模型戰場 轉投資AI新創將發布首款模型
美國CSP業者一直以來大多專注於閉源模型的開發與競爭，而開源模型則以中國大陸市場為主，然而這個格局或許即將被打破。外媒指出，輝達（NVIDIA）重金押注8億美元的AI新創公司Reflection 即將發布首款開放模型，預計發布初期能力仍將落後於美國最頂尖的前沿模型，但有望與中國大陸領先的開放權重模型直接競爭。
一直以來，美國的主要戰場皆是以閉源模型為主，如OpenAI的ChatGPT、Anthropic 的 Claude 以及Google的 Gemini，目標在於提供極致的效能表現以及前沿智慧。而中國大陸則以開源模型為主要發展路線，希望能夠另闢蹊徑，提供開發者更多自由發揮的空間。
如今，輝達也透過轉投資Reflection跳入了開源模型戰場，即將發布首款開放權重模型，其核心願景在於，打造所謂的「AI工廠」（AI Factory），讓企業或政府機構將自有數據和Reflection的模型、自有算力相結合，構建高度定製化、成本更低的本地化AI系統。
在輝達的加入下，開源模型的發展可能將進一步加速，推動企業級應用百花齊放，並帶動算力需求進一步提升，AI伺服器供應鏈如廣達（2382）、緯創（3231）、鴻海（2317）等ODM，以及相關零組件廠商，都將進一步受惠。
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