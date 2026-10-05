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黃仁勳大玩「男男吻」嘴對嘴！對方身分曝光 太太給了一眼神

香港01／ 撰文：羅保熙
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）。 路透
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）。 路透

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）9月28日參加一個晚宴時為炒熱現場氣氛，居然語出驚人，自爆自己曾在韓國與男人「嘴對嘴親吻」。黃仁勳隨即火速澄清自己是個「直男」，只是因為十幾杯「燒酒炸彈」下肚後，變得毫不在意。

綜合韓媒報導，黃仁勳日前參加紐約「韓國協會」（Korea Society）的年度晚宴，為改變現場嚴肅拘謹的氣氛，他竟然在台上突然自爆：「我說件不太得體的事，我只在韓國被男人嘴對嘴親吻過。」語畢，現場群眾哄堂大笑，而主持人則當場愣住。

之後，主持人趁機調侃說：「Lori（黃仁勳太太）剛才的眼神就像在說：『我也不清楚話題為何如此發展…』」令現場再度充滿笑聲。此時，黃仁勳很快再拿起麥克風，強調自己是「直男」，並透露親吻對象是一個名字叫Jay的三星男員工。

黃仁勳其後解釋道：「當你喝了十幾杯的燒酒炸彈（燒酒套啤酒），你大概也不會介意親男人的嘴了！」這再度讓主持人與現場群眾大笑一番。最後，主持人搞笑稱：「難怪你在首爾那麼受歡迎！」黃仁勳則回應：「我有不少粉絲來自三星供應鏈！」

這次突如其來的語出驚人，或許多少解釋了這位輝達CEO近年為何成為媒體寵兒，也不得不佩服其炒熱氣氛與受訪的「功力」。

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文章授權轉載自《香港01》

黃仁勳 輝達 韓國

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