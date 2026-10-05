德法認歐盟反經濟脅迫工具太慢 推新機制強化對中嚇阻

因應中國可能以稀土等關鍵原物料斷供反制歐洲，德國與法國認為歐盟現有反經濟脅迫工具反應太慢，正推動建立新的貿易反制機制，必要時最快可在24小時內限制中國企業進入歐洲市場，強化對北京嚇阻與貿易談判能力。

德國商報（Handelsblatt）報導，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）與法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）預計在10月15日、16日歐盟峰會前提出共同文件，要求強化歐盟因應經濟脅迫的能力。

長期觀察歐中關係的榮鼎集團（Rhodium Group）資深顧問巴爾金（Noah Barkin）日前率先披露，德法共同文件已接近完成，並引述消息人士指出，德法希望新的貿易工具在危機發生時，最快能在24小時內限制中國進入歐洲市場。

商報將這項構想稱為貿易政策的「緊急中止開關」（Kill Switch），措施可能從限制個別企業進入歐盟單一市場，到情勢嚴重時對一國採取更廣泛的貿易限制。相關機制仍在研議中，巴爾金指出，即使加速推動，最快也要明年才可能上路。

歐盟並非沒有反制經濟脅迫的工具。2023年底生效的「反經濟脅迫工具」（Anti-Coercion Instrument，ACI），即用來因應第三國利用關稅、貿易或投資限制等經濟手段向歐盟施壓，例如以限制進口或原物料斷供，迫使歐盟撤回或調整特定政策。

現行ACI允許歐盟採取限制商品、服務、外國直接投資、公共採購及金融市場准入等反制措施，程序分為調查、認定、與第三國協商及最後反制等階段。

根據歐盟執委會統計，調查通常需歷時4個月，之後歐盟理事會又有最長8至10週決定是否構成經濟脅迫，反制措施則被定位為最後手段。

德法認為，這套程序因應危機速度太慢。若歐盟限制中國產品後，北京立即停止稀土或其他關鍵原物料出口，歐洲工廠可能在現有機制完成程序前就面臨缺料、減產，衝擊歐盟工業生產。

巴爾金引述歐盟高階官員指出，加速方式最可能的方案是改造現有ACI，現行制度須取得會員國合格多數支持，才能認定第三國構成經濟脅迫；德法則希望翻轉決策方式，未來除非有足夠會員國聯手反對，否則歐盟執委會即可採取行動。

新制也可能參考美國「301條款」設計，賦予行政部門更大的貿易反制空間。

近年歐中貿易摩擦持續升高，中國企業在內需不足下擴大出口，歐盟則擔憂中國產能過剩及政府補貼衝擊本地產業；美國提高對中貿易壁壘後，更多中國產品銷往歐洲市場，德國汽車、機械等核心工業已受嚴峻衝擊。

報導指出，德國政府過去對強化對中貿易防禦抱持不同意見，聯邦經濟部擔心中國報復，總理府近月則強勢主導與法國的相關協商。商報分析，這顯示梅爾茨政府比過去更願意支持歐盟對中國採取強硬共同應變措施。