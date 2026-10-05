快訊

再爆徐佳青讓愛子假冒「攝影官」出訪 民眾黨團：立刻停職、依法究責

端木正涉柯文哲案全認罪 律師駁「惡性重大」拚減刑：算便宜行事

諾貝爾醫學獎得主出爐 美、德三學者獲獎

聽新聞
0:00 / 0:00

美就業數據欠佳減輕升息疑慮 亞股多收高台日領漲

中央社／ 香港5日綜合外電報導

美國9月非農就業人數出乎預料僅新增2.9萬人，使投資人預期聯邦準備理事會（Fed）本月有望暫緩升息，加上油價下跌減輕通膨壓力，亞股今天多收高，其中台灣和日本股市領漲。

法新社報導，美國勞工統計局（BLS）2日公布的上月非農就業新增人數遠低於道瓊新聞社（Dow JonesNewswires）訪調分析師預估的增加8萬4000人，顯示勞動市場乃至整體經濟意外放緩；9月失業率微升至4.2%，略高於分析師預估的4.1%。

美股主要指數2日收紅，亞股今天延續美股漲勢多收高。

市場立刻重新定價對Fed本月稍後升息的機率，芝加哥商品交易所集團（CME Group）的FedWatch工具顯示，Fed本月升息機率僅略高於20%，較日前的逾65%大幅滑落。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「近來就業成長大致落在每月約4萬至6萬個職缺這個『恰到好處』的區間。」

殷尼斯補充說，美國8月核心個人消費支出物價指數（PCE）年增率達3%，但短期內已明顯放緩。這是Fed偏好的通膨衡量指標。他強調：「綜上所述，聯準會在10月政策會議看來可以從容應對，不像是非得升息不可，待12月再進一步評估升息可能性。」

日股基準日經225指數今天大漲2.4%或1637.40點，收在69946.86點；台灣加權指數勁揚2.55%或1236.30點，收報49172.04點，雙雙領漲亞洲股市。

香港、雪梨、馬尼拉及威靈頓股市均收高；上海和首爾股市適逢假期休市一天。

升息 亞股 Fed

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美就業數據疲軟降溫升息預期 日股收漲

台股漲逾千點再創高 新台幣匯價升破31.8元

美科技股走揚、台積電ADR漲近3% 法人：台股拚量增續攻

台股狂飆千點！台積電、日月光雙創天價 距5萬點不到300點

相關新聞

「美債末日」還沒到？小摩喊債市接近超賣

美國10年期公債殖利率穩居5%以上，這會推升美國政府的償債成本，有些專家擔心恐怕會釀成惡性循環，導致債務失控，但有外資認為，美債末日不至於發生，摩根大通（小摩）更喊出債市接近超賣。

本益比才17倍！星展投資長：輝達離泡沫爆裂還很遠

新加坡星展銀行集團（DBS）投資長侯偉福認為，以輝達（NVIDIA）股票目前的本益比，和公司預估明年獲利將有70%成長，這檔受到人工智慧（AI）推動的科技股，距離泡沫爆裂還很遠。

泰國洪災衝擊擴大 逾1300企業受影響供應鏈恐中斷

泰國洪災持續衝擊經濟活動，泰國工業部表示，全國已有1315家企業、涵蓋40個府受到影響；智庫則指出洪災可能造成70億至1...

高通取得華為「邏輯折疊」授權 華為看好縮小與台積電技術差距

高通（Qualcomm）已同意取得華為「邏輯折疊」（LogicFolding）晶片技術的相關專利授權，有助華為拓展海外AI市場。華為表示，這項技術可提升晶片效能，縮小與台積電（2330）等領先業者的差距。

日銀：AI熱潮帶動需求 金融環境轉寬鬆但有回檔風險

日本銀行（BOJ，日本央行）副總裁內田真一今天表示，全球人工智慧（AI）熱潮可能透過刺激需求及推升資產價格，使金融環境轉...

美股太貴 AI持股太集中 全球退休基金紛紛減碼

全球多家大型退休基金已降低美股配置，擔心價位偏高，以及市場過度集中於少數AI相關股票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。