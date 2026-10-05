美就業數據欠佳減輕升息疑慮 亞股多收高台日領漲

美國9月非農就業人數出乎預料僅新增2.9萬人，使投資人預期聯邦準備理事會（Fed）本月有望暫緩升息，加上油價下跌減輕通膨壓力，亞股今天多收高，其中台灣和日本股市領漲。

法新社報導，美國勞工統計局（BLS）2日公布的上月非農就業新增人數遠低於道瓊新聞社（Dow JonesNewswires）訪調分析師預估的增加8萬4000人，顯示勞動市場乃至整體經濟意外放緩；9月失業率微升至4.2%，略高於分析師預估的4.1%。

美股主要指數2日收紅，亞股今天延續美股漲勢多收高。

市場立刻重新定價對Fed本月稍後升息的機率，芝加哥商品交易所集團（CME Group）的FedWatch工具顯示，Fed本月升息機率僅略高於20%，較日前的逾65%大幅滑落。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「近來就業成長大致落在每月約4萬至6萬個職缺這個『恰到好處』的區間。」

殷尼斯補充說，美國8月核心個人消費支出物價指數（PCE）年增率達3%，但短期內已明顯放緩。這是Fed偏好的通膨衡量指標。他強調：「綜上所述，聯準會在10月政策會議看來可以從容應對，不像是非得升息不可，待12月再進一步評估升息可能性。」

日股基準日經225指數今天大漲2.4%或1637.40點，收在69946.86點；台灣加權指數勁揚2.55%或1236.30點，收報49172.04點，雙雙領漲亞洲股市。

香港、雪梨、馬尼拉及威靈頓股市均收高；上海和首爾股市適逢假期休市一天。