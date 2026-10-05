本益比才17倍！星展投資長：輝達離泡沫爆裂還很遠

新加坡星展銀行集團（DBS）投資長侯偉福認為，以輝達（NVIDIA）股票目前的本益比，和公司預估明年獲利將有70%成長，這檔受到人工智慧（AI）推動的科技股，距離泡沫爆裂還很遠。

輝達股票以12個月預期獲利計算，現在的預期本益比為17倍。對比網路泡沫時期的代表股思科（Cisco Systems），泡沫爆裂時的本益比為100倍。

侯偉福在彭博電視的訪談中說：「如果我形容這位『AI海報兒童』目前是在青少年中期，怎麼可能會是泡沫？」他看半導體和 AI 這波行情，目前仍有不少「順風」在支撐。

侯偉福表示，由AI領軍的獲利成長，仍持續是主要科技股基礎。債市方面，殖利率達5%以上的投資級債券，對追求收益與投資組合穩定的投資人而言，甚具吸引力。

他主張採取「槓鈴式」（barbell）的投資策略，控制投資組合的波動性。在成長型資產這一端，配置AI等科技股；另一端則配置投資級固定收益資產，提供穩定收益。而在兩者之間，則以避險基金和黃金，做為分散風險的工具。