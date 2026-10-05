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「美債末日」還沒到？小摩喊債市接近超賣

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
外資認為，美債末日不至於發生，摩根大通（小摩）更喊出債市接近超賣。路透
外資認為，美債末日不至於發生，摩根大通（小摩）更喊出債市接近超賣。路透

美國10年期公債殖利率穩居5%以上，這會推升美國政府的償債成本，有些專家擔心恐怕會釀成惡性循環，導致債務失控，但有外資認為，美債末日不至於發生，摩根大通（小摩）更喊出債市接近超賣。

TD證券策略師Gennadiy Goldberg和Molly Brooks在報告中寫道：「財政末日尚未到來」。TD證券估計，美國2026年度利息開支大概是1.1兆美元，若利率維持在當前高位，2027年度利息開支料增至1.4兆美元、2028年度續增至1.5兆美元，2029年度再升至1.6兆美元。

但TD證券強調，美國無須以今日的利率，立刻替全部債務再融資。美國公債的加權平均到期日為5.9年左右，意味隨著現有債務到期，發行新債時，高昂借貸成本才會逐步顯現。

更重要的是，美債平均利率約3.4%，仍遠低於美國經濟的名目成長率。美國國內生產毛額（GDP）第2季的年化增幅達8.5%，TD證券認為，儘管赤字龐大，高成長率有助讓債務負擔維持可控。

一些專家也說，光是債台高築不至於引發危機。L&G資產管理策略師Matthew Reese表示，日本債務水位遠高於美國、名目成長率又極低，但並未出現財政危機。

與此同時，以Mislav Matejka為首的小摩策略師指出，債券接近超賣，聯邦利率基金期貨不再攀漲，並已反映出額外升息三次以上的可能性。歷史而言，聯準會（Fed）開始緊縮，是證實經濟強健，不是賣出訊號。他們認為，美股情緒太過悲觀，準備在年底反彈。

小摩預計，景氣循環股如金融股、工業股、大宗商品，會帶頭復甦，科技股也會反彈，小摩首選為半導體股、超大規模雲端業者次之，但他們對受AI影響的軟體與服務股，保持審慎。

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