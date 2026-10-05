泰國洪災衝擊擴大 逾1300企業受影響供應鏈恐中斷

泰國洪災持續衝擊經濟活動，泰國工業部表示，全國已有1315家企業、涵蓋40個府受到影響；智庫則指出洪災可能造成70億至170億泰銖經濟損失。另外，氣象局預測近日仍有大雨，企業的生產、物流與供應鏈恐持續受到干擾。

泰國政府日前統計，截至9月30日，泰國全國有1315家企業受洪災影響，包括77家工廠、1179家中小企業、2家礦業企業和57家社區企業，初步損失2279萬泰銖（約新台幣2148萬元）。不過，若將生產損失、物流延誤及供應鏈中斷等因素納入，整體經濟成本將更高。

綜合泰媒報導，受影響的企業數量以曼谷最多，其次為北欖府（Samut Prakan）及巴真府（PrachinBuri）。洪水造成的影響不僅限於廠房淹水，還包括工人無法到班，原物料運輸延遲。另外，交通網絡也受到影響，進而造成企業生產及交貨中斷。

泰國標準報（The Standard）1日曾引述，泰國工業聯合會（FTI）汽車工業組發言人素拉蓬（SurapongPaisitpatanapong）的說法指出，Toyota因部分工人無法上班，以及零組件供應商無法及時運送零件，已暫停4座工廠生產。

他說，「更令人擔心的是零組件製造商及供應商」，並表示，若零組件工廠無法生產或供貨，影響可能一波波傳至汽車組裝廠，預估可能還有約5至6家汽車相關工廠需要暫停生產。

不過，素拉蓬指出，由於泰國東部重要生產基地目前尚未受到重大影響，汽車業今年的生產目標暫未調整。

另外，曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，泰國智庫泰華農民研究中心（Kasikorn Research Center）副常務董事納塔蓬（Nattaporn Triratanasirikul）表示，極端天氣及災害發生頻率增加，正成為泰國經濟長期成長的結構性挑戰。

泰華農民研究中心估計，9月25日至27日曼谷、周邊鄰府及其他逾20個府的洪災，可能造成70億至170億泰銖經濟損失，使今年泰國GDP成長率減少0.03至0.11個百分點。

納塔蓬說：「保險及金融工具將是分散風險的重要機制。」他指出，災害造成的負擔不應由家庭、企業或政府單獨承擔，政府需要改善水資源管理、基礎建設及預警系統，企業也應強化營運持續計畫。

泰國氣象局則預測，5日至7日上泰國地區仍有雷雨、強陣風及局部大雨至豪雨。