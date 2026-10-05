日本大和證券委外企業遭不當存取 約22萬筆客戶資料恐外洩

日本五大券商之一「大和證券」今天宣布，受委託企業的伺服器遭不當存取，約22萬筆客戶個人資料等資訊可能外洩。

日本放送協會（NHK）、朝日電視台報導，2日晚間到3日早晨，受大和證券委託、負責管理網路客戶詢問內容的企業，其伺服器遭不當存取。

可能外洩的資料包括約11萬人的個人資訊，例如客戶姓名、電子郵件地址及帳戶號碼等；若再加上無法辨識特定個人的資訊，總數恐達22萬筆。

不過大和證券表示，僅憑這些資料無法登入證券帳戶或進行交易，截至目前尚未發現不法交易。

近期針對大型企業的不當存取事件接連發生。汽車共享服務「Times Car」的使用者個人資料最多達660萬筆外洩，「第一生命」等企業也傳出受害。