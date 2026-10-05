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日銀：AI熱潮帶動需求 金融環境轉寬鬆但有回檔風險

中央社／ 東京5日綜合外電報導
日本銀行（BOJ，日本央行）副總裁內田真一今天表示，全球人工智慧（AI）熱潮可能透過刺激需求及推升資產價格，使金融環境轉趨寬鬆。（路透）
日本銀行（BOJ，日本央行）副總裁內田真一今天表示，全球人工智慧（AI）熱潮可能透過刺激需求及推升資產價格，使金融環境轉趨寬鬆。（路透）

日本銀行（BOJ，日本央行）副總裁內田真一今天表示，全球人工智慧（AI）熱潮可能透過刺激需求及推升資產價格，使金融環境轉趨寬鬆，但他也警告，若預期獲利未能實現，市場可能面臨回檔風險

路透社報導，根據日本銀行官網公布的演講稿，內田真一表示，全球AI應用帶來「強勁的需求刺激，推升經濟與物價」。

他說，AI技術也可能提高生產力並促進資本累積，進而影響日本的自然利率。

「目前看來，AI帶動需求的效果似乎先行顯現，整體金融環境也因此轉趨寬鬆。但若獲利沒有跟上，就存在修正風險。」

內田真一指出，AI推升股價、使金融環境轉趨寬鬆，但AI相關企業大量發行債券，也對長期利率造成上行壓力。

他表示，日銀將持續觀察經濟與金融數據，以掌握AI帶來的全面性影響；但目前仍難以判斷AI對日本自然利率的整體影響。

日銀認為，強勁的AI相關需求可能推升核心通膨，使其超過2%的目標，進而促使日銀進一步升息。

由於伊朗戰事引發能源衝擊，加上日圓疲軟推升進口成本，日銀已於6月及9月上調利率。

日本原油幾乎全數仰賴進口，而在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）關閉前，日本進口原油大多來自中東。

日銀 回檔 風險

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